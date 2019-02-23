Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter adresi üzerinden açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Merhum Peyami Safa siyaseti; “Hayatın ta kendisi” olarak görmüş ve göstermişti. İnsanın bütün halleri, hayatın bütün yönleri elbet siyasetin yakın veya uzak ilgi sahası içindedir. Siyaset yalnızca karar ve kaynak yönetimi değil, aynı zamanda hayatın idare ve idamesidir.

Halen tedavisi süren vatandaşlarıma acil şifalar temenni ediyorum. Rabbimden milletimizi her türlü kazadan ve beladan muhafaza etmesini yürekten niyaz ediyorum.

Merhum Peyami Safa siyaseti; “Hayatın ta kendisi” olarak görmüş ve göstermişti. İnsanın bütün halleri, hayatın bütün yönleri elbet siyasetin yakın veya uzak ilgi sahası içindedir. Siyaset yalnızca karar ve kaynak yönetimi değil, aynı zamanda hayatın idare ve idamesidir.