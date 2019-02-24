Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta düzenlenen mitingde halka hitap etti. AK Parti iktidarları döneminde K.Maraş’a yapılan yatırımlara değinen Erdoğan, 31 Mart’taki yerel seçimler için vatandaşlardan destek beklediklerini vurguladı. Erdoğan özetle şöyle konuştu: Kahramanmaraş’a 30 katrilyon yatırım yaptık. Durmayacağız yapmaya da devam edeceğiz. Şehrimizde ikinci devlet üniversitesini kurduk. Kahramanmaraş’ı hızlı trenle buluşturuyoruz. Maraş’a ıslah organize sanayisi oluşturacak imar planı öncesi oluşturulan sanayi tesislerinin problemlerini çözüyoruz. Kahramanmaraş’ın içme suyu sıkıntısını çözdük.

EVLERİNE DÖNMEK İSTİYORLAR

Bugün Avrupa halkları kendi topraklarında huzur ve güven içinde yaşıyorsa Türkiye’nin ve Türk milletinin fedakârlığı sayesindedir. Suriye’de çözüm yine Türkiye’dir. Ama biz bu fedakârlığı ilanihaye yapacak değiliz. Ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimiz de kendi evlerini, vatanlarını özlüyor. Bir an önce vatanlarına dönmek istiyor. Suriye topraklarından kaçan insanların geri döndükleri yegâne yerler Türkiye’nin güvenli hâle getirdiği yerlerdir. Afrin’dir, Cerablus’tur, İdlib’dir. Şu ana kadar 311 bin Suriyeli kardeşimiz bu bölgelere geri döndü.

CİDDİ MESAFE KATETTİK

Diyoruz ki ‘Gelin İdlib bölgesini tamamen güvenli hâle getirelim.’ Bunun için Rusya ve İran’la görüşüyoruz, ciddi mesafe de katettik. En az yarım milyon Suriyeli geri dönmek için Türkiye’nin bölgeyi güvenli hâle getirmesini bekliyor. En az yarım milyon Suriyeli bu bölgeye geri dönmek için Türkiye’nin bölgeyi güvenli hâle getirmesini bekliyor. Fırat’ın doğusunu güvenli hâle getirdiğimizde milyonlarca Suriyeli evlerine dönecek. Avrupa ve ABD başta olmak üzere dünyaya sesleniyorum gelin Türkiye’nin bu çabasına destek olun.

GÜVENLİ BÖLGE

Temennimiz bunu müttefiklerimizle iş birliği içinde yapalım ama bize böyle bir kolaylık sağlanmazsa her hâl ve şart altında kendi imkânlarımızla gerçekleştirmekte kararlıyız. Terör örgütleri Suriye sınırımızın öte tarafında havanla saldırmaya başladıklarında biz yanımızda kimseyi bulamadık. Güya müttefikimiz olanlar bırakın destek vermeyi ülkemizdeki hava savunma sistemlerini söküp götürdüler.

MİLLETİN PARASINI TERÖRE YEDİRMEYİZ

CNN Türk-Kanal D ortak canlı yayınında soruları cevaplandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu’daki kayyum atamalarında geç kaldıklarını söyledi. Erdoğan’ın mesajları özetle şöyle: Terörle ilişkisi olmayan seçim kazanmışsa, o insanlara karşı bir adımımız olmaz. Ama terörle ilişkisi seçimden sonra tespit edilirse, o zaman onu orada tutmayız. Bunu ben değil yasalar söylüyor. Devletten aldığı parayı Kandil'e boca ediyorlar. Biz bu milletin parasını yatırım yapsınlar diye ödüyoruz. Tabii ki kayyumlar atanabilir. Bu kanunun, hukukun verdiği bir haktır. Biz halkımızı zulme teslim edemeyiz. Daha zamanlı kayyum atamaları yapsaydık, Güneydoğu bugün çok daha farklı bir yerde olurdu. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Bu ülkeyi bölmek isteyenlerle yapılan ittifakı tarih de millet de affetmeyecektir. Bunların adaylarını Kandil belirliyor. Pensilvanya’dan talimat alıyorlar.

İSTESELER DE İSTEMESELER DE YAPACAĞIZ

Tersane İstanbul’un açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Körfezi’ni Haliç’in eski hâline benzetti ve “Onun için diyoruz ki belediyecilik AK Parti’nin işidir ki biz İzmir’i de alalım, orayı da pırıl pırıl hâle getirelim istiyoruz” dedi. Tersane İstanbul projesinin CHP zihniyeti tarafından

yıllarca geciktirildiğini belirten Erdoğan “Bütün gayretlerine rağmen bir kez daha hedeflerine ulaşamadılar. 6 sene kaybettirdiler. Aynısını AKM’de yaptılar. Orada da ciddi zaman kaybına uğradık. İsteseler de istemeseler de işte AKM temelini bir opera binası olarak attık, şimdi de buranın temelini atıyoruz” dedi.