Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, memleketi Trabzon’da, AK Parti Trabzon Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ‘Gençliğimiz Geleceğimiz’ adı verilen kahvaltı programında gençlere seslendi. Türkiye’nin kararlılıkla yürüttüğü uyuşturucu ve terörle mücadelede önemli başarılar elde ettiğini belirten Bakan Soylu, şöyle konuştu: Keşkelerimizi bugün bir daha yaşamamak için çok çalışıyoruz, hep birlikte bu cennet vatanı daha ileri götürme konusunda adım atıyoruz. Bunları yaparken elbette politik duruşumuzun kararlı, karakterli, eserlerinizde aynı olmalı...

HAYALİN ÖTESİNDE BİR YERDEYİZ

Bugün bambaşka bir tablodayız. Geleceğe umutla bakıyoruz. Türkiye’nin bugünkü geldiği noktası bizim için hayalin ötesindeydi. Bedeli ne olursa olsun, sizin önünüzdeki engelleri kaldırmakla yükümlüyüz. Sadece PKK değil PYD, DEAŞ, DHKP-C ile organize suç örgütleriyle, tefecilerle mücadele ediyoruz. Hepsinde iyi noktadayız. Elimde öyle istihbaratlar var ki anlatsam kanınız donar. Hiçbir ahlak, hiçbir memleket duygusu, hiçbir bayrak sevdası düşünmeden kol kola girenleri görüyor ve iğreniyorum. HDP ile oturmuşlar kucak kucağa Türkiye’nin yarınlarının karanlık olması planlarını yapıyorlar.

BOYNUMUZ EĞİK OLMADI

Bu ülkenin en büyük korkusu istikrarsızlıktır. Bu ülkede yönetim istikrarsızlığı ortaya koyulursa, hedeflerimizin hepsini şaşırtırlar. İstikametimizi farklı bir noktaya taşırlar. Bunu istemektedirler. Allah bize imkân verdi, uluslararası ve yurt dışında toplantılara katıldım. Ay- yıldızlı bayrağın önünde bu toplantılarda hiç boynumuz eğik olmadı. Yarınlara hep birlikte daha güçlü bir şekilde gitmeliyiz.

700 TERÖRİST KALDI

Türkiye’de 15 bin teröristten sadece 700’ünün kaldığını söyleyen Bakan Soylu, şunları söyledi: Merak etmeyin, hepsi avucumuzun içinde. Bu ülkede gençlerimizi, geleceğimizi, ekonomimizi, büyümemizi engellemeye çalışan kim varsa, hızlı trenden daha fazla üzerine gideriz. En kötü şey, kaseti başa sarmak, yaşadıklarınızı tekrar yaşamaktır. Kimsenin kötülüklerinin dokunmayacağı bir Türkiye oluşturmak için gayret gösteriyoruz.