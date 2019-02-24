Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

ANKARA

Meclis Başkanlığı için AK Parti, hâlen TBMM Başkanvekili olan Mustafa Şentop’u, CHP Engin Altay’ı, HDP Serpil Kemalbay’ı, İYİ Parti ise Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz’i aday göstermişti. MHP ise aday çıkarmayıp, AK Parti’nin adayını destekleme kararı almıştı. TBMM Genel Kurulu bugün saat 12.00’de Meclis Başkanlığı seçimi gündemi ile toplanacak. Meclis İç tüzüğüne göre TBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki (400) ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu (301) aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak ve dördüncü oylamada en fazla oy alan aday başkan seçilecek. AK Parti’nin Mustafa Şentop’un, MHP’nin de desteği ile üçüncü turda Meclis Başkanı seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Seçimlerin ardından Meclis çalışmalarına, yerel seçimlerin sonrasına kadar ara verilecek.