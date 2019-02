Türkiye Gazetesi

CHP’de sular durulmuyor. 31 Mart Yerel Seçimlerine kısa bir süre kalmasına rağmen partideki çatırdamalar devam ediyor. En son isyan bayrağının çekildiği yer ise, İzmir Buca... CHP Buca Belediye Başkanı adayı olarak belirlenen Suat Nezir, büyük bir şok yaşadı. İsminin açıklanmasının ardından her mahallede seçim ofisi açan ve araçları giydiren Nezir, listelerin seçim kuruluna teslim edilmesine saatler kala Genel Merkez tarafından adaylıktan alındı. Bu duruma tepki gösteren Nezir ve destekçileri, seçim ofisinde buluşarak, adaylığın değiştirilmesi için imza topladı. Balkan bandosu eşliğinde Suat Nezir ve çok sayıda CHP’li halay çekti, kısa süreliğine trafiği durdurdu. Sürücüler de korna çalarak, desteğini gösterdi.

Ardından açıklama yapan Nezir “Onurlu bir adaylık çıkışımız, onursuzca bir davranışla son dakika geri çekildi ama Buca’da yaşayan her kesimden insan bu adaletsizliğe ‘Dur’ dedi. Buca yanıyor. Buca’da bir çoban ateşi yandı. Yangın 1-2 gün içinde sönecek, diye bekleyenler; yangının, Buca’nın tamamını sardığını gördüler. Her geçen gün herkes, yangına demokrasi adına bir odun daha atıyor. Bu ateşi söndürmek o kadar kolay değil. Siyaseti art niyetli insanlardan kurtarmamız gerekiyor. Buca’yı halkla birlikte yöneteceğiz dedim. Ben böyle söyledikçe, birilerinin zoruna gitti. Bizim mücadelemiz CHP’yi arkadaş kulübüne çevirmek isteyenlere karşı bir mücadeledir” diye konuştu. Partililerden birinin “Dik dur eğilme, Bucalılar seninle” sloganı üzerine Nezir “Bu saatten sonra beni kasırga eğdiremez” dedi.

Selanik Dernek Başkanı Ali Kara ise, şunları dile getirdi: Nezir’e büyük haksızlık yapılmış, 19 Şubat tarihinde YSK’ya Buca Belediye Başkanlığı tarafından aday bile olmayan Erhan Kılıç bildirilmiştir. Biz, STK’lar olarak Suat Nezir’i başkanımız olarak görmek istiyoruz. Bu komplo, İzmir halkını derinden yaraladı. Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu yanlışa engel olarak partimizin yara almasını önlemesi en büyük dileğimiz.

MERSİN'DE ÜÇ MİTİNG ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Mahalli seçimler için İyi Parti ile ittifak yapan CHP, bazı illerde ortak aday çıkarırken; bazı illerde ise farklı adaylarla seçime giriyor. CHP, İYİ Parti’nin büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri için aday gösteremediği Mersin’e miting programında ayrı bir önem verildi. Kılıçdaroğlu, İYİ Parti adayı olması planlanan ancak seçim kuruluna süresinde teslim edilmeyen liste sebebiyle bu partiden aday olamayan Burhanettin Kocamaz’ın Demokrat Parti’den aday gösterilmesi ile daha da kritik bir il hâlini alan Mersin’i, üç defa ziyaret edecek. 1 Mart’ta bu şehirde olması beklenen Kılıçdaroğlu, ayrıca 7 ve 16 Mart’ta da Mersin’de bulunacak. CHP ile İYİ Parti, ittifaka rağmen Mersin’de farklı adaylarla seçime girdi. İYİ Parti’nin adayı Burhanettin Kocamaz, CHP’nin adayı ise Vahap Seçer. Ancak İyi Parti’nin adayı Kocamaz’ın başvurusunda geç kalındığı için DP’den aday gösterildi. Bu krizi fırsata çevirmek isteyen ve üç defa Mersin’e gidecek olan Kılıçdaroğlu’na ittifak ortağı Meral Akşener’in nasıl bir karşılık vereceği merak konusu oldu.