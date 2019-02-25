Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Biz Türkiye’de her alanda olduğu gibi ittifak konusunda da devrim yaptık. Siyasetin mecrasını toptan değiştirerek, ittifakları seçim öncesine aldık” dedi.

Kayseri mitinginde halka seslenen Erdoğan, CHP’nin terör örgütünün destekçisi olan parti ile sırt sırta verdiğini belirterek şöyle konuştu: Şu anda beraber oldukları partinin eş başkanı ne diyor, biliyor musunuz? Çok enteresan, ‘Biz Kürdistan’da oylarımızı HDP’ye vereceğiz.’ Türkiye’de, ‘Kürdistan’ diye bir bölge var mı? Peki bu Bay Kemal, bu açıklamayı yapanlarla nasıl oluyor da beraber yürüyor? Bu İYİ Parti nasıl oluyor da bu ülkeyi bölmek isteyenlerle beraber yürüyor? 31 Mart’ta gelin bunlara dersini toptan verelim. ‘Kürdistan’da oylar HDP’ye, batıda da AK Parti ve MHP’yi yok etmek için çalışacağız.’ diyorlar. Öyleyse biz daha çok çalışacağız ve bunları sandığa gömeceğiz.

Erdoğan, Türkiye’de siyasi partilerin eskiden ittifaklar, koalisyonlar kurduğunu, ancak bunların hep seçimlerden sonra yapıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti: Seçimde birbirlerini hırpalar sonra birlikte çalışmanın yollarını ararlardı. Biz Türkiye’de her alanda olduğu gibi bu konuda da devrim yaptık. Siyasetin mecrasını toptan değiştirerek, ittifakları seçim öncesine aldık. Milletimiz sandığa gittiğinde kimin kiminle birlikte yol yürüdüğünü biliyor, görüyor kararını ona göre veriyor.

MHP ile kurdukları Cumhur İttifakı’nın temellerinin çok daha gerilere uzandığını aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

Biz bu kardeşlerimizle Çanakkale ve Yemen türkülerini hüzünle söylerken, Necip Fazıl’ın, Arif Nihat Asya’nın, Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini okurken zaten ittifak içindeydik. İstiklal Marşı’mızı en gür sada ile aynı hissiyatla, aynı kararlılıkla okuyorduk. Bölücü terör örgütü ile yaptığımız mücadelede bu ittifak adı konmamış olsa da hep vardı. Şu anda bu CHP kiminle ittifak hâlinde? İstiklal Marşı’mızı söylemeyenlerle ittifak hâlinde. Bu CHP, bizim bayrağımızı kongrelerinde duvara asmayan BDP, HDP ile beraber. İYİ Parti de bunlarla ne yazık ki beraber. Biz buna üzülüyoruz.

SEÇİME 33 GÜN KALDI BEYLER HÂLÂ LİSTE SAVAŞINDA

Cumhurbaşkanı, Hatay mitinginde de, terörle mücadeledeki başarının çok daha ileriye taşınması için AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 31 Mart’ın da başarıyla atlatılması gerektiğini belirtti. “Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölgeler kurup muhacirleri tekrar vatanlarına huzuru kalple geri döndürmek için de 31 Mart’tan büyük bir zaferle çıkmamız gerekiyor” diyen Erdoğan, muhalefete de yüklendi:

“Yürüyen merdivene tersten binen, Kağıthane’ye ‘Kağıttepe’ diyen, İstiklal Marşı’nı dahi okuyamayan, seçimlerde oyunu bile kullanamayan gaf ebesi bir Genel Başkan’a böylesi bir ittifak yakışır. Her seçimi ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. Aday listelerini dahi zamanında seçim kuruluna teslim edemiyorlar. Bugün (dün) 16’ncı il mitingimizi gerçekleştiriyoruz. Millet 33 gün sonra sandığa gidecek. Beyler hâlâ Ankara’da liste savaşı veriyor.”