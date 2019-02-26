Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

ANKARA

Hafta sonu, Mersin İl Seçim Kuruluna Kocamaz’ın DP’den aday olamayacağına yönelik itiraz başvurusu yapılmıştı. Edinilen bilgilere göre Mersin İl Seçim Kurulu dün toplanarak bu itirazları değerlendirdi. Kurul, ‘Bir partiden aday olan birisinin, başvurusunu zamanında yapamadığı gerekçesiyle, başka bir partiden aday olamayacağı’ kararını verdi. Kocamaz’ın bu durumda DP’den adaylığı da düşmüş oldu. Ancak, DP’nin Mersin İl Seçim Kurulunun bu kararına karşı Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) itiraz hakkı bulunuyor. DP, Kocamaz’ın aday olamayacağına ilişkin Mersin İl Seçim Kurulu kararına karşı YSK’ya itiraz ederse, YSK bu itirazı değerlendirecek. YSK’nın bu konuda vereceği karar bağlayıcı olacak.

İl seçim kurulunun hakkındaki kararını değerlendiren Burhanettin Kocamaz şunları söyledi: En son kararı YSK verecek ama yine birilerinin kripto oyunlarına geldik. Biz önümüz kesilse de kesilmese de doğru bildiğimiz yoldan yürümeye devam edeceğiz. Demokrasi maalesef Mersin’de çok büyük bir yara aldı.