Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Benim hayat serüvenim çok çok farklı. Doğduğum yerden, arkadaş çevrem, ilkokul, ortaöğretim imam hatip orta ve lise ondan sonra tabii bizim o dönemlerde imam hatip mezunları üniversiteye girme şansına sahip değildi. Lise fark imtihanlarına girecektiniz. İmam hatipten sonra Eyüp Lisesi'nden fark derslerine girdim. Aslında fark dersler bizim imam hatipte okuduğumuz derslerdi. Neyse o imtihanları da verdikten sonra üniversite hayatımız başladı. Marmara Üniversitesi İktisat ve Ticaret buradan devam ettik ve mezun oldum.

Milli Türk Talebe Birliği, üniversitedeki çalışmalarımız ve oradan partimizin o zamanki AK Parti, Refah falan değil daha eskiye dayanıyor. Gençlik kollarında başladık sonra da ana kademeye geçtik. Aynı şekilde devam eden bir siyasi süreç oldu. İstanbul'da 85 yıllarında İl Başkanlığı görevine geldim. O zaman Refah Partisi. İl Başkanlığı döneminde başlayan süreç İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum ana kadar devam etti. Daha sonra cezaevine girdik, cezaevinde 10 ay diye girdik 4,5 ay yattık. Daha sonra partimizi kurduk ve yüzde 34,4 gibi oyla parlamentoya CHP ile girdik.

Sonra babam vefatı ardından validemin 2011'de vefatı var. Bu süreçte bir taraftan evliyim, çalışıyorum. Diğer taraftan amatör kümede de futbol oynuyorum. Camialtı'da başladım. 6 yıl orada oynadım. Oradan İETT'de devam ettim. Orada 7 yıl kadar devam eden bir süreçti. Malum bir darbe girişimi olduktan sonra, oradan ayrılıp bu defa özel sektöre geçtim. Tabii bir taraftan ekmek mücadelesi, bir taraftan siyasi mücadelemiz. Ailenin en büyük zenginlikleri olarak çocuklar geldi. Biz 3 dersek boşuna demedik. Rabbim bize 4 tane evlat nasip etti. Bir taraftan eşimle beraber yavrularımızı en iyi şekilde yetiştirmedin mücadelesini verdik.

'Siz bu alkolik halinizle mi adil bir seçimi yönetiyorsunuz' dedim

1989'da Beyoğlu'ndan adaylığım oldu. Orada tutanakların birleştirilmesinde oyun vardı. Rakamlar üzerinde, orada 1 rakamını sildiğin anda bakıyorsunuz sayı binler olarak düşüyor. Bunu gözlerimizle yakaladık. Fakat o zamanki seçim kurulu başkanının yanına getirdik ama dinlemedi. Okulun üst katında maalesef masa kurulmuş. Orada da meşru olmayan şeyler yapılıyor, alkol alıyorlar. Bir taraftan da seçimi yönetmeye kalkıyorlar. 'Siz bu alkolik halinizle mi adil bir seçimi yönetiyorsunuz' dedim ve ayrıldım oradan. Dava açma yoluna gittiler. Daha sonra bize tutuklama kararı çıktı. 1 hafta da bundan dolayı, hak aramamdan dolayı Bayrampaşa Cezaevi'nde yattım. Daha sonraki mahkamelerde çıktık ve ondan sonraki süreçte kararlı bir şekilde devam ettik. 1989 Beyoğlu Belediye Başkanlığı seçimi bize İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını getirdi.

Allah rahmet eylesin, geceleri benimle sokak sokak dolaşan arkadaşlarım vardı. Şu anda onlar hayatta değil. 1994 belediye başkanlığı, 99 hapishane yılları Pınarhisar'da. 2007 27 Nisan e muhtırası. 16 Temmuz'da malum FETÖ takımının darbe girişimi. Millet hakikaten o akşam verdiğimiz mesaj karşısında on binler caddelere dökülünce farklı bir süreç oldu. Biz Marmaris'ten Atatürk Havalimanı'na indiğimizde onbinlerin bizi karşılaması. 00.15'te, meğerse 23.15'de Bay Kemal tankların arasından geçmiş. 16 saat sonra darbe püskürtüldü. Biz tekrar 16 saati oradan yönettik. Gerekli adımlar atıldı, yolumuza devam ettik. Şimdi bu darbe girişiminde bulunanların nerede varsa silahlı kuvvetler, polis teşkilatının içinde olanlar tüm bunlara karşı hukuk standartları içinde yapıldı, yapılıyor ve tabii ki yapılacak, yola devam.

"En büyük zevki meydanlarda alıyorum"

Çalışırsanız olacak, çalışmadan halkınızla beraber o dili kullanmadıktan sonra hele hele gönül dilini kurmadıktan sonra bir yere varmanız mümkün değil. Meydanların dilini meydanlarda öğreneceksiniz. Bazıları diyor ki, 'artık bunlar televizyonlarla, sosyal medyalarla' hepsi doğru ama meydanların farkı bana göre daha farklı. Ben mesela en büyük zevki meydanlarda alıyorum. Halkımın inancını, yaklaşımını, anlayışını görüyorum. Bugün Giresun, Erzincan mesela. Bu soğuğa rağmen insanlar oraya geliyorsa liderini özlüyor, ne söyleyeceğini dinlemeye geliyor. Biz mesajı verdiğimizde o da yakınlarına, akrabasına ulaştıracak.

Cumhur ittifaki sıkıntı olmadan yoluna devam ediyor.

(Burhanettin Kocamaz'ın aday olamaması) Nihai karar, YSK'nindir. YSK, hangi kararı verirse o nihai hükümdür, onunla da iş bitmiş olur.

"31 Mart'ta şaşmayacak bir anket var"

Meydanlar benim için en büyük anket şu anda, bu şekilde yola devam ediyorum. En büyük anket 31 Mart. 31 Mart'ta şaşmayacak bir anket var.

Soruşturma açıldı ve suç duyurusu yapıldı

HDP Eş Genel Başkanı Temelli'nin sözleri) Kürdistan'dan bahseden bu adama verilecek bir cevap var; Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Zaten kendisiyle ilgili soruşturma açıldı ve suç duyurusu yapıldı. Ondan sonra diyorlar 'niye böyle oluyor?' Niye böyle olmayacak. Sen nasıl olur da benim ülkemi bölersin.

Beka sorununu sadece genel seçimlerde değerlendirip ele alamayız. Yerelde de bir beka sorunu söz konusudur. Bizim şu anda yereldeki beka sorunumuzun neticesi 31 Mart'tır.

"Ankara'yı daha iyi bir noktaya getirecek isim Özhaseki olacaktır"

Ankara'da çok deneyimli bir adayımız var. Kenarda, köşede görev yapmış birisi değil. Kayseri gibi bir şehir. 5 dönem Kayseri'de büyükşehir belediye başkanlığı yaptı. Ardından milletvekili olarak geldi. Mehmet Özhaseki Bey'i daha sonra Çevre Şehircilik Bakanlığı'na getirdik. En geniş anlamda bir belediyecilik sayılır o bakanlık. O görevden sonra kendisini mahalli idarelerden sorumlu genel başkan yardımcılığına getirdik. Tabii ki Ankara gibi bir şehre, başkente çok donanımlı bir isim olması gerekiyordu. Biz seçici üslupla arkadaşlarımızla konuştuk, deneyimi, tecrübesiyle, konulara, olaylara vukufuyetiyle ve Mehmet Bey'i biz Ankara'mızı devraldığımız süreçten bu yana, Ankara'nın geldiği bir konum var. Bundan sonraki süreçte de Ankara'yı daha iyi bir noktaya getirecek isim Özhaseki olacaktır.

"Binali Bey'in İstanbul'da emeği var"

İstanbul'da şu anda malum, Binali Yıldırım Bey var. O da bu emaneti inşallah, mâlum biz CHP'den aldık. Çöp, çukur çamur. Yalan, yasak, yoksulluk bunlardan aldık. Bizden sonra ara dönemler oldu, yine bizim arkadaşlarımız. Şimdi Binali Bey Türkiye'de en uzun dönem Ulaştırma Bakanlığı yapan arkadaşımız. Arkadan Başbakanlık dönemi oldu. Daha sonra Meclis Başkanlığı dönemi oldu. Ulusal ve uluslararası bazda Binali Bey'in tecrübesi çok önemli. Karşısındaki adayın İstanbul gibi bir şehirde öyle bir deneyimi söz konusu değil. Binali Bey'in İstanbul'da emeği var. İstanbul'da büyük düşünmeye mecburuz.

Deneyimi yüksek olan Nihat Zeybekci'yi İzmir'e getirdik. Nihat Bey, İzmir'e çok şey katacaktır.

Ayrılanlarla bir daha yol yürümek mümkün değil. Dava adamıysan davana ihanetin olmaması lazım.

Fiyatlar düşmezse uygulamaya devam ederiz

Sosyal devletin gereğini yerine getiriyoruz. Operasyon çekmeye çalışanlara cevabımızı verdik. Ekonomik bir suikastla karşı karşıya kaldık. Serbest piyasayı biliriz, kimse bizi aldatmasın. Kaybeden aracı ve simsarlar. Biz üreticinin karşısında değiliz. Fiyatlar düşmezse uygulamaya devam ederiz.

"Meclis açıldığında ilk işlerimizden biridir"

Bizim arzumuz seçim öncesi kanunu çıkarmaktı. Seçim sonrası üzerinde duracağız. Artık bedelli daimi olarak var. Meclis açıldığında ilk işlerimizden biridir.

"310 Suriyeli ülkesine döndü"

ABD askerleri sembolik olarak 200-300 kişi kalacak.Güvenli bölgenin kontrolü bizde olmalı Macron görüşmek istedi, uygun zamanda döneceğiz dedik. Aşiretler Türk askerini Münbiç'e çağırıyor. Türkiye olmadan Suriye sorunu çözülemez. Kapıları açsak Avrupa iyice tutuşacak. 310 bin Suriyeli ülkesine döndü.

Yol haritasının bir an önce tamamlaması lazım. ABD silahları mutlaka toplamalı. "Silahlar toplanacak" sözünü samimi bulmuyorum. Şu anda bütün hedefimiz, PYD, YPG terör örgütleri, Münbiç'ten tamamen çıkarılacak. Bunların elinde bulunan silahlar da bize verilen söz var çünkü Amerika tarafından toplanacak

Kushner'in Ankara'ya ziyareti

Şu anda görüşme, Sayın Trump'ın da bana ifade ettiği şekliyle ağırlıklı olarak ekonomi ve bölge sorunları. Bizden de böyle bir talep söz konusu oldu. Çad Cumhurbaşkanı da gelecek, kanaat önderleriyle toplantı var. Belki bir ara ben de kabul ederim. Bir görüşme Hazine Maliye Bakanımızla o arada yapma durumumuz olabilir.

Lavrov'un açıklamaları

Bizi Kürt düşmanı gibi lanse etme uğraşı yanlıştır.Sayın Lavrov'un tespiti yanlıştır.

İdlib'de yaşanan gelişmeler

İdlib'de her türlü önlemi alıyoruz.

(Şam yönetimiyle görüşme olur mu?) Adana Mutabakatı devrededir.

NATO Genel Sekreteri de bizi haklı buluyor

(ABD S-400'ler için ikna olur mu?) Obama döneminde Patriot isteğine olumlu yanıt verilmedi. Putin bize güzel imkanlar sundu, kabul ettik. ABD iyi şartlar sağlarsa Patriot'lara da evet deriz. NATO Genel Sekreteri de bizi haklı buluyor.Son görüşmemizde

Böyle bir adamla aynı karede poz vereceksiniz

(AP Raporu) Avrupa Parlamentosu'nun aldığı bu kararların hiçbir kıymet-i harbiyesi yoktur. Bunlar kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. AB ikiyüzlülüğün tarihini yazmıştır. AB üyesi ülkelerde idam yasaktır değil mi? Şimdi AB üyesi ülkeler Sisi'nin davetine icabetle resim verdiler mi? O hafta içerisinde 9 genci bu Sisi idam etti. Kendi başkanlığı döneminde 42 tane Mısırlıyı idam etti. Sen nasıl oluyor da idama hem hoş bakmayacaksınız, ondan sonra da gidip idamı gerçekleştiren böyle bir adamla aynı karede poz vereceksiniz. Türkiye'de bazı kişiler cezaevine atıldığı anda kıyameti koparan bu AB değil mi? Avrupa Birliği bir çekim merkezi olma şansını yitirmiştir.

(Venezuela'da siyasi kriz) Guaido seçilmiş bir lider değildir. Ülkenin altın ve elmaslarına göz koyma operasyonudur. Bizim darbelere karşı olan tavrımız nettir.