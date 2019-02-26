Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamada yeni askerlikle ilgili de konuştu.

ASKERLİKTE YENİ DÜZENLEME

Bu konuyla ilgili olarak şu seçim öncesi bu işi kanunu çıkarmaktı. Tabii yoğunluklar sebebiyle çalışmalarda bazı pürüzler nedeniyle yetiştiremedik. Şu anda bitti, taslak adeta bir tasarı noktasına geldi diyebiliriz.

''BEDELLİ DAİMİ OLARAK VAR''

Bunun üzerinde seçim sonrası duracağız. Milletimizin askerlikle bağını zedelemeden bu sorunu ortadan gidereceğiz. Bedelli bedelsiz, hep bu sorulurdu. Bedelli daimi olarak var.

Ve bunun da euro, tl, yuriçi yurt dışı böyle bir şey de yok. İki taraf da aynı bedeli ödemek suretiyle yapma imkanı yakalayacak. 6 ay 12 ay meselesi var. Bu konuyla ilgili çalışmalar nihai noktaya geldi. Bir de savunma bakanımızın bu konuyla ilgili çalışmaları çok etraflıca, kendisi de bunu anlatacak. Seçim sonrası meclis tekrar açıldığında ilk işlerimizden birisi olacaktır."