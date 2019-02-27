Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Laf değil, iş yaptık. Muhalefetin çapsızlığı, vizyonsuzluğu, beceriksizliğine bakıp da hiçbir zaman rehavete kapılmadık, iş yaptık iş” dedi. Giresun ve Erzincan mitinglerinde vatandaşlara hitap eden Erdoğan, önlerinde 31 Mart imtihanı olduğunu belirterek “Hep beraber güç birliği yapıp bu süreci de başarıyla atlamamız gerekiyor. Ülkemiz için, istikbalimiz için, daha güzel, daha güçlü, daha istikrarlı Türkiye için sizlerin desteğini bekliyoruz” diye konuştu.

Dünyanın hiçbir gelişmiş demokrasisinde derdini millete anlatmak yerine yabancılardan medet uman bir muhalefet partisinin bulunamayacağını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

Ülkenin bekasını, insanımızın geleceğini ilgilendiren konularda bırakın hükûmete destek olmayı, daha yıkıcı daha uzlaşmaz davranıyorlar. Öyle ki hükümete muhalefet etmekle millete ihanet etmek arasındaki o çok önemli çizgiyi dahi aşabiliyorlar.

Kılıçdaroğlu’ndan şimdilik 2,5 milyon kazandığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan “Yargıtay onayını bekliyoruz. Kendisi de ödeyemiyormuş onun için kendi milletvekilleri arasında komisyon oluşturup, oradan para topluyorlar. Rabb’im bir insanı rezil ederse, nasıl eder görüyorsunuz? Ne hâllere düştün be. Çözümü ne? Bay Kemal yalanı bırak yalanı, iftirayı bırak iftirayı. Dürüst ol dürüst. Yalanla bir yere gidilmez” diye konuştu.

HİÇ ORALI OLMADI!

Kılıçdaroğlu’nun çöpten yiyecek toplayan kadın yalanına tepki gösteren Cumhurbaşkanı “O hanım kardeşimiz, ‘Benim hâlim vaktim yerinde, buralardan topladıklarımı kimsesiz hayvanlara götürüyorum’ demesine rağmen hiç oralı olmadı. Sanki fotoğrafı gösteren, o senaryoyu yazan kendisi değilmiş gibi yine üste çıkmaya, yine sağa sola çamur atmaya devam etti” dedi.

KÜRDİSTAN’A GİTSİNLER

“Terör örgütleriyle iş tutmak, yılanla aynı çuvala girmek gibidir. Isırılmanız, zehirlenmeniz mukadderdir” ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

“CHP’nin, Bay Kemal’in ele ele kol kola dolaştığı, sözde İyi Parti olanlar, kol kola dolaştıkları ne diyor? ‘Kürdistan’da biz kazanacağız, batıda da AK Parti ile MHP’yi yok edeceğiz.’ Bunlar bu kadar Kürdistan meraklısıysa Kürdistan Irak’ın kuzeyinde, buyursunlar oraya gitsinler. Bu toprakları parçalamak isteyenleri nasıl Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te, Kandil’de inlerine gömdüysek yine gömmeye devam ederiz. Zillet İttifakı’nın partileri CHP ve diğerleri, kendilerine verilen desteğin karşılığının mutlaka isteneceğini bilmiyorlar mı? Bölücü örgütün de FETÖ’nün de vakti saati geldiğinde bu tahsilatı onlardan mutlaka yapacağını bilmiyorlar mı?”

PARTİ KURANLARIN SONU BELLİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NTV ve Star TV’den canlı yayınlanan “Cumhurbaşkanı ile Özel” programına katılarak soruları cevaplandırdı. Yeni parti kuracakları iddia edilen Abdullah Gül ve Ali Babacan’a isim vermeden net mesaj gönderen Erdoğan, özetle şunları kaydetti:

∂ Ayrılanlar oldu, isim vermeye filan gerek yok. Bir daha onlarla beraber yol yürümek mümkün değil. Parti kuracaklarmış, şu olacakmış bu olacakmış, daha önce kuranlar oldu ama akıbetleri belli. Bizde tasfiye olmaz, bayrak yarışı olur ve biz bugüne kadar kimseyi tasfiye etmedik. Dava adamıysan davaya ihanetin olmaması lazım. Millete hizmet eden hiçbir zaman hezimete uğramaz.

∂ (Suriye’de güvenli bölge): Şu anda bütün hedefimiz, PYD, YPG terör örgütleri, Menbiç’ten tamamen çıkarılacak. Bunların elinde bulunan silahlar da bize verilen söz var çünkü Amerika tarafından toplanacak. Kontrolün bizde olacağı güvenli bölge konusunda ne kadar hassas isek Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda da o kadar hassasız. Türkiye olmadan Suriye sorunu çözülemez. Dünya da artık bunu gördü.

∂ (ABD’nin Suriye’den çekilmesi): Oyalama olursa tavrımız farklı olur. S-400’lerden geri adım atmamız da söz konusu değil. Son görüşmemizde Trump bana hak verdi.

∂ (Seçim anketleri): Kamuoyu araştırmalarında ciddi manipülasyon var. En büyük anket 31 Mart. İstanbul’da büyük düşünmeye mecburuz.

∂ (HDP Eş Genel Başkanı Temelli’nin sözleri): Kürdistan’dan bahseden bu adama verilecek bir cevap var; Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Zaten kendisiyle ilgili soruşturma açıldı ve suç duyurusu yapıldı. Ondan sonra diyorlar ‘niye böyle oluyor?’ Niye böyle olmayacak. Sen nasıl olur da benim ülkemi bölersin.

∂ (Tanzim satışlar): Sebze meyvede ekonomik suikastla karşı karşıya kaldık. Operasyon çekmeye çalışanlara cevabımızı verdik. Tanzim satışlar simsarlara karşı açıldı. Sosyal devletin gereğini yapıyoruz.

∂ (Askerlik düzenlemesi): Bedelli askerlik daimi olarak var. Seçimden sonra Meclis açılır açılmaz yasayı çıkaracağız.

∂ (AB üyelik süreci): Avrupa Birliği artık bir çekim merkezi olmaktan çıkmıştır. İşte sarı yelekliler. Avrupa huzursuz. Artık kendi yolumuzu çizebiliriz.

∂ (Venezuela’daki gelişmeler): Ülkenin altın ve elmaslarına göz koyma operasyonudur. Bizim darbelere karşı tavrımız nettir.