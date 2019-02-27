Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Vergi Konseyi Genel Kurulu'nda konuştu.

Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Vergi politikasındaki hassas dengeyi korumaya devam edeceğiz. Yeni dönemde çok daha etkin bir kayıtlı ekonomiye geçiş sürecini uygulayacağız.

"TRENİN ARKA VAGONUNDA KALACAKLAR"

Dünyadaki en etkin istihdam paketini açıkladık. Nisan ayında her şey çok daha güzel olduğunda burada başka orada başka konuşanlar yüzümüze nasıl bakacaklar? O diyenler trenin artık çok arka vagonunda kalacaklar. Esas konu Türkiye'nin ekonomik dönüşüme olan inanca aynı desteği vermek.

"İKİNCİ ÇEYREKTE REFORMLAR KONUSUNDA ADIM ATACAĞIZ"

Vergi reformu çalışmaları çok önemli. Vergi sistemimizi bütüncül bir anlayışla değerlendiriyoruz. Mart-nisan-mayıs-haziran ikinci çeyrekle birlikte reformlar konusunda önemil adımların çalışması yoğun şekilde devam ediyor.

Nisan-mayıstan sonra mevsimler etkilerle birlikte Türkiye çok daha güzel ve mutlu bir sürece doğru yol alacak. Vergi sisteminin daha basit etkin ve geniş tabancı yapıya kavuşturulmasına yönelik çalışmalar büyük önem arzediyor."