YSK, Burhanettin Kocamaz'ın aday olamayacağına ilişkin Mersin İl Seçim Kurulu kararına Demokrat Partinin yaptığı itirazı reddetti.
YSK 'Kocamaz' aday olamaz dedi
27.02.2019 - 18:05 | Son Güncelleme: 27.02.2019 - 18:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
YSK, Burhanettin Kocamaz'ın aday olamayacağına ilişkin Mersin İl Seçim Kurulu kararına Demokrat Partinin yaptığı itirazı reddetti.
Etiketler : Burhanettin Kocamaz,
607478 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/607478.aspx
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