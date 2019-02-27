Konuk Cumhurbaşkanı Itno'nun bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı  Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana  giriş kapısında karşıladı. İki Cumhurbaşkanının tören alanındaki yerlerini  almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları  çalındı.

Itno, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe, "Merhaba asker" diyerek  selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve  askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Itno,  merdivenlerde Türkiye ve Çad bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Erdoğan ve Itno, baş başa ve heyetler arası gerçekleştirecekleri  görüşmelerin ardında ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı  Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, YÖK Başkanı Yekta Saraç,  Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin  Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara Valisi Vasip Şahin ile TOBB  Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da yer aldı.