AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Çekmeköy'de kanaat önderleri ve  STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Çekmeköy'ün hem ikinci hem de üçüncü köprüye bağlantıları olan,  gittikçe değeri daha çok takdir edilen bir ilçe olduğunu belirten Yıldırım, "2009  yılında Çekmeköy metrosunun temelini sizlerle beraber burada attık. O günlerde bu  metronun yapılacağına çok fazla ihtimal verilmiyordu. Biraz uzadı. İstanbul’un  şartlarını biliyorsunuz. İstanbul hızlı büyüyen bir şehir." ifadelerini kullandı.

Nasıl planlanırsa planlansın, gecikmeler yaşanabildiğinin altını çizen  Yıldırım, İstanbul'un altyapı haritası bulunmadığını söyledi.

Çekmeköy metrosuyla 16 merkeze gidilebildiğini, aktarmalarla beraber  hem Avrupa Yakası'nda hem Anadolu Yakası'nda 16 noktaya sefer yapılabildiğini  anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz aylarda dünyada bir yarışma yapıldı. Sürücüsüz,  makinistsiz metro sınıfında Avrupa'nın birinci, dünyanın üçüncü en iyi metrosu  seçildi. Taşıma kapasitesi bir seferde 500 kişiden fazla. Üsküdar - Ümraniye -  Çekmeköy hattıyla toplu taşımadaki çile azaldı. Diyorsunuz ki; metroya ulaşmakta  sıkıntı var. Bunun da farkındayız. Yapacak o kadar çok iş var ki, bize yetki  verirseniz, 31 Mart'ta kararınız bizden yana olursa, Sultanbeyli-Çekmeköy  arasındaki hattı hızlı bir şekilde ele alacağız ve tamamlayacağız. Bu hat 4 ayrı  mahalleye de hizmet edecek. Tam anlamda buradan Sultanbeyli'ye 16 dakikada gitmek  rahat bir şekilde mümkün olacak. 9 istasyonla 3 ilçeyi birbirine bağlamış olacak.  Şimdiden hayırlı olsun. Yenidoğan Şehir Hastanesiyle bağlantısı var.  Çekmeköylüler, Sultanbeyli metrolarına aktarma yapabilecek. Herkesin hemfikir  olduğu bir konu İstanbul'da trafik. İstanbul gibi dar bir alanda 15 milyonun  yaşadığı bu şehirde trafik problemi mutlaka olacak. Buradan açık söylüyorum; kim  'İstanbul'da trafik problemini yüzde yüz çözerim' diyorsa, biliniz ki, doğru  söylemiyor. Benim ömrüm bu işlerle geçti."

"İstanbul’un içinde trafik akacak, durmayacak"

Binali Yıldırım, doğudan batıya Türkiye’yi bölünmüş yollarla  donattıkları, yedi tepeli İstanbul’a 7 mega proje yaptıklarını anlattı.

İstanbul’un Türkiye’ye ve dünyaya ulaşımında hiçbir probleminin  kalmadığını dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Ne kaldı geriye? İstanbul’un içindeki trafiği rahatlatmak kaldı. Ben  size şunu garanti ediyorum. İstanbul’un içinde trafik akacak, durmayacak, mutlaka  yürüyecek. Yoğun  saatlerde daha düşük hızla, normal saatlerde hız sınırı neyse o  hıza kadar çıkabileceksiniz. Bugün şehir içinde ortalama seyahat süresi 55  dakika. Bunu 35 dakikaya düşüreceğiz. Dur-kalklar azalacak. Araçlar daha az  tamire gidecek. Daha az yakıt tüketecekseniz. Seyahat eziyet olmaktan çıkacak.  Toplu ulaşımın, İstanbul’daki payı yüzde 18. Metroların, 170 kilometre başlamış  20 proje var. Bunları tamamladığımızda pay yüzde 48'e çıkacak. Yüzde 48 de kara  yolu var. Etti 96. Yüzde 4 de deniz. Bazıları diyor ki; 'İstanbul’un trafik  sorunu yüzde yüz denizle çözülür.' Nasıl gezilecek kardeşim? Benim ömrüm denizde  geçti. Herkes karşıdan karşıya mı geçiyor? Denizin payı sınırlıdır. Eskiden  fazlaydı. Köprüler yokken, Marmaray yokken karşıdan karşıya sadece deniz  kullanılıyordu."

İstanbul'da İkinci büyük problemin otopark olduğunu belirten Yıldırım,  yolların yüzde 40’ının otopark olarak kullanıldığını hatırlatarak, "Aynen  damarlarda plak oluşması gibi. Damar daralınca kan dolaşımında sıkıntı yaşanıyor,  tıkanıklık meydana geliyor. Bu yollardaki araçları otopark alanlarına çekmemiz  lazım. Bunların hesaplarını da yaptık, 5 yılda 240 bin kapasiteli otopark  yapacağız. Aktarma istasyonları da olacak." dedi.

Binali Yıldırım, şöyle devam etti:

"5 yıl içerisinde şöyle bir hedef var. Herhangi bir İstanbullu  bulunduğu yerde 10 dakika veya 750 metre hangi yöne yürürse yürürsün, mutlaka  toplu taşımaya ulaşacak. İstanbulluların evlerine 5 dakika önce gelmesi parayla  ölçülecek bir şey değil. İstanbul’un bir başka önemli problemi deprem, depreme  hazırlık. Çalışmalar var ama hala tarihini bilmiyoruz. Ümidimiz olmaması.  Olacağını bütün uzmanlar söylüyor ama hazırlanmamız lazım. Şu anda depremle  ilgili bizim toplanma yeri problemimiz var. Çok büyük bir deprem olması halinde  insanları toplayacağımız alanlar bazı ilçelerde yok. Bunları planlayacağız.  İstanbul’un yeşil alan miktarını 55 milyon metrekare arttıracağız. Bunu nasıl  sağlayacağız? Silivri’den Tuzlaya kadar 20 tane yeşil vadi projemiz var. Kısaca  yeşille maviyi buluşturacağız. İstanbul’un kuzeyi yeşil, güneyi mavi. Yeşile de  erişim yok. Maviye de ulaşım yok. Dikey koridorları hem şehrin yeşil alanları,  hem de insanların yürümesi için o dereleri tekrar orijinal haline getireceğiz."

Sadece altyapıyı yapmanın yeterli olmayacağının altını çizen Yıldırım,  "Şehrin insanlarını, şehirde yaşayanları da şehre dahil etmek, üst yapıya da  yatırım yapmak. Bunun için gençlerimize gereken desteği vereceğiz." dedi.