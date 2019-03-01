Şentop, "postmodern darbe" olarak nitelenen 28 Şubat'ın 22. yılı  dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, 142 yıllık parlamento ve anayasa, 96 yıllık Cumhuriyet ve  69 yıllık çok partili siyasi hayat tecrübelerinin en karanlık sayfalarını, askeri  darbeler ve demokrasi dışı müdahalelerin oluşturduğunu belirten Şentop, "27 Mayıs  1960’ta başlayıp 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimine kadar varan bu süreç, belli  siyasi iktidarları hedef almaktan ziyade milletin bizatihi kendisine yönelen  menfur suikastlardır. Apaçık ortadadır ki 28 Şubat darbesi de milleti ve  iradesini hedef alması bakımından darbecilik geleneğinin karanlık örneklerinden  birisidir." değerlendirmesini yaptı.

Toplumun önemli bir kısmını hedef alan bu darbenin, ekonomik, sosyal  ve siyasi sonuçları bakımından Türkiye için ağır neticelere yol açtığına işaret  eden Şentop, darbeyi takip eden süreçte yaşanan ekonomik ve siyasi krizin,  ülkenin yıllarına mal olduğunu, devlet ve millet arasında çatışma çıkarmak  isteyenler için zemin hazırladığını belirtti. Ancak milletin basireti ve  sağduyusunun bu tür bir çatışma beklentisini boşa çıkardığını vurgulayan Şentop,  şunları kaydetti:

"'28 Şubat bin yıl devam edecek’ sözünde ruhunu bulan milli irade  karşıtlığı, 2002 seçimleriyle ağır bir yenilgiye uğramıştır. Sandıktan çıkmadan  iktidar olmayı, milli iradeye ait gücü gasbetmeyi çeşitli kisvelere ve suni  gerekçelere dayandırarak hedefleyenler, Türkiye'nin refahına, kalkınmasına ve  milletin değerlerine karşı işledikleri suçlar dolayısıyla tarihe birer kara leke  olarak geçeceklerdir. Bu menhus geleneğin son örneği olan 15 Temmuz darbesini  planlayan ve milletimizin kanını döküp, istikbaline kasteden FETÖ, millet  düşmanları listesinin en başında yer almaktadır ve gelecekte de bu ihanetlerinden  ötürü daima lanet ve nefretle anılacaklardır.

28 Şubat darbesinin yıl dönümü vesilesiyle bir kez daha memnuniyetle  belirtmek isterim ki milletimizi terbiye edilecek bir sürü, demokrasiyi de  lüzumsuz bir ayak bağı olarak görenler, milletimizin direnci ve şuuru sayesinde  tasfiye olmuşlardır. Türkiye, gayri milli ve hatta millet düşmanı olan darbecilik  geleneğini, bu uğurda bedeller ödemek pahasına aşmıştır. Türkiye'nin ve  demokrasimizin teminatı da 28 Şubat ve 15 Temmuz darbeleri başta olmak üzere  bütün müdahalelere karşı iradesine sahip çıkan, ülkesinin geleceğini demokraside  gören asil milletimizin bizatihi kendisidir."