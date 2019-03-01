Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Beylikdüzü’nde kanaat önderleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Soylu, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlere az bir süre kaldığını ifade ederek “Vereceğimiz karar şudur: Dağda mücadele ettiğimiz PKK’nın belediye binasından içeri girmesine izin verecek miyiz vermeyecek miyiz? Mesele bu kadar basittir, açıktır ve nettir. Kimse kusura bakmasın, HDP ile PKK arasındaki ilişki muğlak değil mutlak bir ilişkidir. Bugün CHP ile HDP arasındaki ilişki de muğlak değil mutlaktır. Vereceğiniz oyların nereye gittiğine bakmakla mükellefiz. Eğer Beylikdüzü’nden verilen oy kandile ulaşıyorsa, biz elbette ki bu seçime beka seçimi deriz” dedi.

Teröristlerin artık kafalarını çıkaramadıklarını belirten Soylu, konuşmasına “Cumhuriyet tarihimizin en parlak sonuçlarını alıyoruz. Ama bize güç lazım. Ne olursunuz, Kandil’in önünde bizim boynumuzu eğik bırakmayın. Kime bakarsanız bakın, neyi söylerseniz söyleyin ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Beylikdüzü Belediyesine PKK’yı musallat etmeyin. Benim sorumluluğum kadar sizlerin de sorumluluğu var” diye devam etti. Süleyman Soylu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın “Sandığa bugün için gitmiyoruz. Kırk yıllık mücadelemizin sonucu olarak gidiyoruz” söylemine de tepki gösterdi.

PERVİN BULDAN’A SERT TEPKİ

“Bunları şımartmaya gelmez” ifadelerini kullanan Soylu, şöyle devam etti: Onlar PKK’nın oradaki robotları olarak konuşuyorlar. Bize dedi ki, yüzümüze karşı; Şırnak’taki, Mardin’deki askerleriniz, polisleriniz, işgal askerleri, işgal polisleri. Ben ağzının payını verdim, haddini bildirdim ama o sözü söyleyene değil, buna o sözü söyletene bakmamız lazım.

Bu arada Bakan Soylu, geçtiğimiz günlerde vefat eden Türkiye Hastanesi eski başhekimi Suat Selçuk’un evine taziye ziyaretinde bulundu.