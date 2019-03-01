İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, mütalaaya karşı sanık ve  sanık avukatlarının beyanlarını aldıktan, sanıklara son sözlerini sorduktan sonra  dosyayı karara bağladı. Tutuklu sanık Eren Erdem'in, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla  birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına  çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, sanığın,  "soruşturmanın gizliliğini ihlal" ve "gizli tanığın ifşası" suçlarından ise,  suçların yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatini kararlaştırdı.