Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uşak programı kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençlerle Demokrasi Buluşması" etkinliğine katıldı.

Burada gençlere Bakanlığın çalışmaları ile ilgili bilgi veren Kasapoğlu, demokrasilerde seçimlerin çok önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'nin yine önemli bir seçim sürecinden geçtiğini, ülkede seçime katılma oranının çok yüksek olduğunu dile getiren Kasapoğlu, kimsenin Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye kalkmaması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin coğrafyası, birikimi itibarıyla çok önemli bir konumda olduğuna dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, "Ülkemiz üzerine yüzyıllardır pek çok oyun var, kumpas var. Bunların bir kısmını yaşayarak tecrübe ettiniz, bir kısmını okuyarak öğreniyorsunuz. 2000 öncesi Türkiye'sini ve sonrasını iyi tahlil etmenizi öneriyorum. Dün 28 Şubat'tı. 28 Şubat'ta ülkemizin demokrasisine, milli iradeye birtakım bahanelerle ayar vermeye çalışanlar oldu ancak o ayarı halkımız onlara verdi. Bu millet aziz ve büyük millet." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, sorularını yanıtladığı gençlere sportif faaliyetlere katılmaları tavsiyesinde bulundu.

Etkinliğin ardından ulusal ve uluslararası organizasyonlarda dereceye giren Uşaklı karateci çocukların gösterisini izleyen Bakan Kasapoğlu, sporculara kuşak taktı.

Daha sonra Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Toplantısı'nda konuşan Bakan Kasapoğlu, sporda tesisleşmenin önemine değinerek, "Dünyanın en modern tesisleri bizde, bundan sonraki hedefimiz bu tesislerin içini gençlerimizle, kadınlarımızla, her yaştan insanlarla doldurmak. Amatör spor kulüplerini çok önemsiyoruz. Herkesin spora erişimini sağlamalıyız. Basketbolda bir atılım planlıyoruz, sokak basketbolu projesini başlatacağız. Bütün bunları birlikte yapacağız." diye konuştu.

Uşak Gençlik Merkezi'ndeki halı dokuma kursunu da ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, daha sonra Uşak Üniversitesine geçti.

Bir Eylül Yerleşkesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde üniversite öğrencileri ile bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye her alanda gelişiyor, sporda da gelişiyor. Tesisleşme, spor için çok önemli. Bu konuda 2002 yılından itibaren çok önemli atılımlar yaptık. Tarihimiz pek çok gurur duyacağımız olayla dolu, yenilerini sizler inşa edeceksiniz. Uşak'ta yeni yurtlar inşa ettik. 2002 yılında Uşak'taki yurtlarda bin 500 yatak varmış, bugün 7 bin yatağın üstünde. Öğrencilerimize en iyi hizmeti vermek için çaba harcıyoruz."