Seçim çalışmalarını Pendik'te sürdüren Yıldırım, minibüs durağı  esnafını ziyaret etti. Durakta bulunanlarla sohbet eden Yıldırım, daha sonra bir  minibüsün direksiyonuna geçerek, aracı kullandı.

Pendik'teki bir tekstil fabrikasını da ziyaret eden Yıldırım,  işçilerle yemek yedi.

Yıldırım, daha sonra Kurtköy Spor Kompleksi'ndeki "aday ve proje  tanıtım toplantısı"na katıldı.

Pendik'in Anadolu'nun Avrupa'ya açılan kapısı olduğunu, hava, deniz,  kara, demiryolunun merkezi haline geldiğini anlatan Yıldırım, Sabiha Gökçen  Havalimanı'nı yıllık 34 milyon yolcunun kullandığını kaydetti.

Yıldırım, ilçenin değerinin artığını ve ufkunun genişlediğini dile  getirerek, Pendik'ten Eminönü'ne deniz otobüsü olduğunu, Yalova'ya hızlı feribot  çalıştığını, Kartal Tavşantepe metro hattıyla Pendik Kadıköy arasının 35 dakikaya  indiğini söyledi.

En büyük teknoparkın, Türkiye'nin ikinci büyük hastanesinin ve üçüncü  büyük yat limanının Pendik'te olduğunu belirten Yıldırım,  konuşmasını şöyle  sürdürdü:

"Pendik'e çok önemli bir projeyi açıklıyorum. Pendik Teknoloji  Merkezi, burada Pendik'te kurulacak. Her türlü araştırma, geliştirme çalışmaları,  yeni ürünler, teknolojik ürünler burada yapılacak. Birinin atığı, diğerinin  hammaddesi olacak. Endüstriyel teknolojide bu merkez, hem Türkiye'ye hem de  İstanbul'a çok büyük değer katacak. Şirketler arsa için, bina için yatırım  yapmayacak, yatırımı biz yapacağız. Bu merkezde 60 bin gencimize iş bulacağız. 60 bin gencimiz araştırma, geliştirme yapacak, yazılım yapacak, proje üretecek, akıl  terini alın terine katacak, İstanbul'u da Pendik'i de ayağa kaldıracaksınız."

"Anadolu Yakası'nın en büyük fuar ve kongre merkezini Pendik'e  kuracağız"

Yıldırım, "Anadolu Yakası'nın en büyük fuar ve kongre merkezini de  Pendik'e kuracağız. Pendik'e yılda 1,5 milyar dolarlık döviz bırakacak fuarlar  olacak, ziyaretler olacak ve Pendik bundan istifade edecek." dedi.

İstanbul'da 5 yıl içinde raylı sistemin toplu taşımadaki payının yüzde  48'e çıkarılacağını bildiren Yıldırım, İstanbul'un her tarafında trafiğin gözle  görülür şekilde rahatlayacağını, raylı sistem uzunluğunun 518 kilometreye  çıkacağını söyledi.

Yıldırım, Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'nın Pendik'ten geçerek,  Tuzla'ya devam edeceğini dile getirerek, "Banliyö trenimiz artık geri geliyor.  Gebze-Halkalı-Marmaray seferleri önümüzdeki hafta başlayacak. İstanbul'un bir  uçtan bir uca trafik sorununu önemli ölçüde azaltacak. 38 istasyon, 63  kilometrelik hatta ciddi bir toplu taşıma gerçekleşecek." diye konuştu.

"Vapura, deniz motorlarına metrodan inip biniyorsanız, geçişler  ücretsiz"

Yapılacak aktarma merkezleriyle İstanbulluların bir vasıtadan diğerine  rahat şekilde geçeceğini belirten Yıldırım, "Vapura, deniz motorlarına eğer  metrodan inip biniyorsanız, geçişler ücretsiz olacak. Denizden geçişler ücretsiz  olacak. Böylece yolculuk bütçesi, yolculuk için ödenecek para İstanbul Kart'tan  daha da azalmış olacak. Diyelim ki metrodan indiniz vapura bindiniz veya deniz  motoruna bindiniz, İstanbul Kart'tan kontör düşmeyecek. O kısmı bedava." dedi.

Binali Yıldırım, Pendik'e 15 kilometre ilave bisiklet yolu  yapılacağını ifade ederek, ilçe sokaklarında çok yoğun bir araç parklanmasının  trafiği olumsuz etkilediğini, 10 bin 500 araçlık yeni kapasite oluşturulacağını  ve muhtelif yerlerde otopark yapılacağını duyurdu.

Pendik Kültür Merkezinin yapılacağını açıklayan Yıldırım, "Pendik'te  kurulacak yeni bir üniversite var. Türk-Japon Üniversitesi ilçemize hayırlı  olsun." diye konuştu.

Yıldırım, konuşmasının sonunda AK Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet  Cin ve belediye meclis üyesi adaylarıyla fotoğraf çektirdi.

Salonda, Binali Yıldırım'ın fotoğrafıyla paylaşılan Pendik Gençlik  Kollarının, "Yollar Gidişine Gençlik Gülüşüne Hasta" pankartı dikkati çekti.