Pekcan, Gala Yaşam Merkezi'nde düzenlenen "Balıkesir Esnaf  Buluşması"nda yaptığı konuşmada, esnaf ve sanatkarların Türkiye'nin omurgasını  oluşturduğunu ve Ahilik kültürü doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi.

Bakan Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla,  dürüst ticaret yapmayanları, fırsatçılık yapanları denetlediklerini ve önlem  aldıklarını ifade etti.
 
Ahilik üzerine bir sistem kurduklarını ve bu düsturla hareket  ettiklerini belirten Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
 "e-ticaretin kolaylaştırılması ve güvenilir olabilmesi için e-ticaret  güven damgasını oluşturduk. e-ticaretin güvenilir takibi konusunda da sistem  oluşturduk, birkaç mobil uygulama oluşturduk. Bu çalışmalarımıza devam edeceğiz.  Bundan sonra biz, esnaf ve sanatkarlarımızın işlerini daha fazla büyütebilmesi,  daha fazla e-ticaret imkanlarından yararlanabilmesi ve onların ihracatçı  olabilmesi için de eğitimlerimize devam ediyoruz. Esnaf ve sanatkarımız için  markalaşma ve pazara giriş eğitimi veriyoruz. Yine esnaf ve sanatkarımız için  e-ticaret eğitimi veriyoruz. Ayrıca kadın girişimcilerimize yakın zamanda 30 bin  liraya kadar yaptıkları ticarette vergi muafiyeti getirildi. Bundan da kadın ve  kızlarımızın, genç girişimcilerimizin yararlanmasını bekliyoruz. Bizler bu  doğrultuda bakanlık olarak her zaman yanınızda olduk."
 
Perakende yasası çalışmaları

Pekcan, perakende yasasıyla ilgili çalışmaları sürdürdüklerini dile  getirerek, "Yeni yasa taslağımızda yöresel ürün kullandırma ve belli rafları  bunlara ayırmak için zorunluluk getiriyoruz. Zincir marketlerin sadece kendi  markalarıyla değil diğer markalardan da ürün bulundurma zorunluluğu getiriyoruz.  Ayrıca marketlerin hangi ölçekte ve mesafede açılacağı yönünde de çalışmalar  yapıyoruz. İnşallah, esnaf ve sanatkarlarımızın talep ve dileklerini yerine  getirmek için bakanlık olarak tüm ekiplerimizle beraber çalışacağız." diye  konuştu.

Toplantıya, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı  Bendevi Palandöken, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu  Başkanı Nail Olpak ile esnaf  ve sanatkarlar katıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nu makamında  ziyaret eden Bakan Pekcan, AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı  Yücel Yılmaz'ın seçim ofisine de gitti.