Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, merkez Sarıçam ilçesinde Beyceli Mahallesi'nde MHP'nin seçim-irtibat ofisi açılışında yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimin önemine değindi.

MHP'den yeniden aday gösterilen Sarıçam Belediye Başkanı adayı Bilal Uludağ'ın çalışmalarından bahseden Çelik, "Kardeşimizin ortaya koyduğu belediyecilik anlayışının, verdiği sözleri yerine getiren, hizmetlere imza atarken aynı zamanda da Sarıçam'ımızda kardeşliği çoğaltan bir belediyecilik anlayışıyla yürüdüğünü görüyoruz." diye konuştu.

Çelik, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı için sandığa atılan oyun, Türkiye'ye yeni iş imkanları oluşturmak için gelmek isteyenlere ilk işaret fişeği olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Etrafımızdaki ülkelere bakın, gücümüzün, kuvvetimizin, birliğimizin, dirliğimizin ne kadar kıymetli olduğunu oradan ölçün. Etrafımızdaki pek çok ülke sandığa gitmek için, sandık yoluyla ülkeyi yönetmek için büyük bedeller ödüyor. Bir ülkenin zenginliğinin, gücünün kaynağı sandıktır. Onun için etrafımızda demokratik olmayan, yarı demokratik ülkelerde sandığa gitmek için, halkın talimatını almak için büyük bir seferberlik var. Aynı zamanda, iyi-kötü sandık olan ya da gelişmiş demokrasi olan ülkelerde bile neden bahsediliyor? Demokrasi ve sandık çalışıyor ama seçimlere yeterli katılım yoksa, seçimlere üst düzey katılım yoksa onlar da kaygı duyuyorlar."

"Türkiye'nin zenginliğini alın teriyle elde ettik"



Çelik, Türkiye tarihinde sömürgeleştirme ve köleleştirme olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Özgür bir milletiz, başka milletlerin özgürlüğüne hem saygı duymuşuz hem de o saygıyı daha da ileri götürerek onların özgürlüğüne katkı sağlamışız. Bazıları gibi elde ettiğimiz gücü ve zenginliği hazır bulmadık. Petrol, doğalgaz fışkırmadı, yepyeni zenginlik kaynaklarını hazır bulmadık. Türkiye'de ne varsa, Türkiye'nin zenginliğini ve gücünü oluşturan ne varsa hepsini alın teriyle elde ettik. Yönetimlerin yapması gereken tek şey vardır. Sizin alın terinizi zayi etmemek, boşa harcamamak."

"Sizin ortaya koyduğunuz irade sayesinde oldu"



Yakın zamanda ABD'den tabanca almak istediklerini ancak kongresinin bunu engellediğini belirten Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi savunma sanayisinde geldiğimiz yerleri görüyorsunuz. Milli muharebe uçağımızdan İHA'lara kadar, terörle mücadelede Türkiye'nin savunma sistemlerini güçlendirme konusunda geldiğimiz yeri görüyorsunuz. Bu ne sayesinde oldu? Herhangi bir ülkeyi sömürgeleştirerek olmadı, kimsenin hakkını yiyerek, hukukunu gasbederek olmadı. Tek bir şey sayesinde oldu, sizin verdiğiniz bu destek sayesinde, sizin ortaya koyduğunuz irade sayesinde oldu."

Türkiye'nin en büyük gücünün, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olmasında yattığını vurgulayan Çelik, "Başkaları için seçime gitmek bir korku vesilesi olsa da bizim için bir müjdedir seçim. Neden? Aziz milletimizin, sizlerin talimatını alacağımız, sizlerle birlikte yol yürüyeceğimiz, yeni bir nefesle, yeni bir ruhla yolumuza ve Türkiye'nin geleceğine yürüyeceğimiz bir dönem olduğu için." ifadelerini kullandı.

"Kimseye de verecek bir çakıl taşımız yok"



Çelik, Türkiye'nin çok büyük bir manevi coğrafyaya sahip olduğuna işaret ederek, "Kimsenin toprağında gözümüz yok, kimseye de verecek bir çakıl taşımız yok. En ufak bir çakıl taşımıza göz dikenlere veya yarın birgün bize zarar vermek için güneyimizde bir terör devleti kurmak isteyenlere neyle cevap verdik? Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile cevap verdik." diye konuştu.

Programa, MHP'den yeniden aday gösterilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler ve davetliler katıldı.