Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Ankara İl Başkanlığının yeni hizmet binasını ziyaret etti. Burada basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bahçeli şunları söyledi: Ankaralı, zelil hesapları elinin tersiyle itecektir. Zillet planlarını tarihin çöplüğüne atacaktır. Ankara’nın tarihi hızını kesmeye, yürüyüşünü gafilce yavaşlatmaya hiç kimsenin niyet ve nefesi yetmeyecektir. Ankara tam bağımsızlıktır, HDP’yle ittifak kurup PKK’nın tutsağı yapmaya heveslenenler 31 Mart’ta millî şamarı yiyeceklerdir. Tutkuyla ve sevdayla çalışacağız. Birlik ve beraberlik içinde çaba göstereceğiz. Anketler bunu söylüyormuş, şunu işaret ediyormuş, bu aldatma ve andırma teşebbüslerine aldırış etmeyeceğiz. Ankara yavaşlamayacak, Özhaseki’yle yükselecek ve yürüyüşünü sürdürecektir. Ankara şahlanacak. Cumhur İttifakı açık ara Ankara’ya mührünü vurmalıdır. Diyorum ki, beka için milli karar, cumhur için istikrar. Ya beka ya bela; ya zillet ya millet, ya cumhur ya da hezimet. Milliyetçi Hareket Partisi, başkentimizde A’dan Z’ye bütün teşkilat mensuplarıyla sahadadır, geceyi gündüze katıp gereği neyse fedakârlıkla yerine getirecektir.

KANDİL’DEN İLAVE DESTEK

Zillet İttifakı teröristlere tepkisizdir, çünkü zillet PKK’dan FETÖ’ye kadar Türk ve Türkiye düşmanlarıyla aynı çuvalda, aynı çizgide, aynı karededir. HDP, Ankara’da niye aday göstermedi? HDP, Ankara’da kimin yanında? Kimlerin safında? Bu demektir ki, PKK Ankara’nın düşürülmesini hedefliyor. Zillete Kandil’den ilave destek geliyor. Ankaralı kardeşlerim bunu yutar mı? Bu tuzağa düşer mi? Ankara’da CHP-İP-SP-HDP-PKK yan yanadır. Türk milleti beka sorununa dönüşmüş zilleti her yönüyle ve ibretle izlemektedir. CHP, PKK’nın gölgesine sığınmıştır, HDP’ye el avuç açmıştır. Bunların ittifakı zillet, düştükleri durum rezalettir. Gönül var otluğa, gönül var çöplüğe konar. Zilletin konduğu alan ise Kandil’den Pensilvanya’ya kadar ihanetin olduğu her yerdir. Haine hain diyemeyenler cumhuriyetin başkentini yönetemez. Mayası bozuk olanlar ehil görülemez. Siyasi sicili karmakarışık olanlar dürüst olamaz. Planı olmayana, projesi bulunmayana, Ankara sevgisi sadece lafta kalanlara başşehrin yönetimi beş yıllığına asla bırakılamaz.

GELDİK YÜZE, ÇIKACAĞIZ DÜZE

Ankaralı kardeşim basiretlidir, ahlaklıdır, yiğittir, vicdanlıdır, adaletlidir, her şeyi görmektedir. Kürdistan’a methiye düzenlere Ankara’da ekmek yoktur. HDP’yle, PKK’yla yanak yanağa olanlara Ankara’da geçit yoktur. Cumhur İttifakı cumhuriyetin 100. yılına ulaşmak azmindedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni güçlendirmek iradesindedir. Geldik yüze, çıkacağız düze. Doğru siyaset kadar, siyaseti doğru yapmak da önemlidir. Cumhur İttifakı doğru siyasetin tarafıdır.