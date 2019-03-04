Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seçim mesaisini tam gaz sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu ve Samsun’da vatandaşa hitap etti. Erdoğan, isim vermeden Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Naim Şahin’i eleştirdi. Cumhurbaşkanı şunları söyledi: Bu kişi Ordu’ya yapılan her işe sahip çıkıyormuş. Sen kimsin ya? AK Parti’nin gücünü, imkânlarını, hizmetlerini kendilerine mal edenler, en başta Ordu’ya, sizlere saygısızlık ediyor demektir. Bu şehre ne yapılmışsa altında sadece ve sadece AK Parti’nin ve onunla yol yürümeye devam eden kadroların imzası vardır. Gittiği her kapıdan kovulan bu taklacıya 31 Mart’ta öyle bir ders verin ki bir daha karşınıza çıkmaya yüz bulamasın.

ÜLKE BAŞINA ÇÖKECEKLER

Bizde muhabbet pazara kadar değil, mezara kadar mezara… Terör örgütüyle bir olup bize parmak sallayan kişiyle bizim ne muhabbetimiz ne de dostluğumuz olur. Dava adamı olmak pazara kadar olmaz, ölene kadar olur. Arkalarına terör örgütlerini, karanlık güçleri alan birileri her seçimde olduğu gibi bu sefer de ellerini ovuşturarak seçim sandığından çıkacak sonucu bekliyorlar. Eğer istediklerini elde edebilirlerse bir karabasan gibi ülkemizin başına çökmeye hazırlanıyorlar. Bu kifayetsiz muhterisleri de sizlerle birlikte inşallah bir kez daha sandığa gömeceğiz. Birliğimizi beraberliğimizi bozmayacağız. AK Parti ve MHP olarak Cumhur İttifakı’nın içinde konsolide olacağız, bir olacağız...

KANDİL’LE EL ELE, KOL KOLA...

CHP Genel Başkanı çıkmış ‘Nereye gitti 35 milyar dolar’ deyip esip gürlüyor. O ancak tankların arasından kaçıp gider Bakırköy Belediyesinde kahve yudumlar. Ondan bir şey olmaz.

Kimdi SSK’nın genel müdürü? Bay Kemal. Kuyruklardan bahsediyor. Sen kuyrukçusun Bay Kemal. Ölenlerin rehin alındığı hastanelerde genel müdür sendin Bay Kemal… 35 milyar Suriyelilere yapılan harcamalara gitti. Güya bizi sıkıştıracak. Sen kimi sıkıştırıyorsun ya… Asıl gayesi Türkiye’nin PKK, PYD örgütüne yönelik tavrından rahatsız olanlara sinyal vermek. Bay Kemal sen Kandil’in yandaşısın. Ne diyor bizi tükürükle boğacakmış. Temmuza kadar terör kanunu çıkmazsa savaş çıkarmış. Ne oldu temmuz falan geride kaldı. Sizi gömdük, gömüyoruz. Terörle mücadelede bu işi sonlandırmaya doğru geliyoruz. Ne diyor utanmadan Kürdistan diyor. Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Çok meraklıysan Irak’ın kuzeyinde Kürdistan var. Hadi güle güle... Gidersin oraya orada yaşarsın. Bu tür heveslerine de hangi dilden anlarlarsa o dilden veririz. Afrin’de Cerablus’ta Mehmedimiz gereğini yaptı mı? Bu bölgede Türkiye’ye sorulmadan bir karar verilemez.

GÜVENLİĞİ BİZ SAĞLAYACAĞIZ

Suriye meselesini çözemezsek ne biz ne de Avrupa dâhil bölgemiz rahat edemez. Çözümün Suriye topraklarının sınırlarımıza komşu bölgelerinde güvenliğin kendi sağlamamız yoluyla çözüleceğini gördük. Sınırımızın güvenliğini biz sağlayacağız. Türkiye’nin geleceği tıpkı bölgenin geleceği gibi Suriye’nin geleceğinin nasıl çözüleceğine bağlıdır. Fırat’ın doğusunu teröristlerden temizlemeye kararlıyız. Başka türlü 3,6 milyon Suriyelinin kendi evlerine dönüşünü temin edemeyiz.