Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker

ANKARA

Bu süreçte bir taraftan adayların tümü açıklanıp, teşkilat tam kadro sahaya inerken; bir taraftan da AK Parti’nin kampanya filmleri televizyon kanallarında ve sosyal medyada yayınlanmaya başladı. AK Parti’nin seçim kampanyasının 3’üncü aşaması ise 1 Mart’ta başladı. Son aşamada Türkiye genelinde “Güzel şehirler ile yükselen Türkiye” başlığı kullanılacak. Şehirlerdeki değişim ve dönüşüm hedefleri bu başlıkta anlatılacak. Yerelde ise kampanya iki şekilde ele alınacak. AK Parti’nin yönettiği belediyeler ile AK Partili olmayan belediyelerde farklı kampanya sloganları tercih edilecek. AK Partili olmayan belediyelerde, örneğin İzmir’de “İzmir’de bir şey değişecek hizmet değişecek” sloganı kullanılacak. AK Partili belediyelerde ise “Türkiye için hız kesmeden devam” vurgusuna yer verilecek. Diğer taraftan 11 tanıtım filmi ile projeler halka anlatılacak.