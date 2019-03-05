Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sınırlarımıza teröristlerle, ekonomimize kur, faizle, soframıza vurguncularla, birliğimize bölücülerle, beraberliğimize fitneyle saldıranlar şu anda pusuda bekliyor” dedi.

Zonguldak ve Bartın’da halka seslenen Erdoğan, 31 Mart’ta aynı zamanda Türkiye’ye kurulmaya çalışılan tuzakların da bozulacağını belirterek, “Bu ülkenin ve milletin hasmı ne kadar kesim varsa hepsi de pürdikkat 31 Mart’ta sandıktan çıkacak sonucu bekliyor. Ülkemizin istiklaline, milletimizin istikbaline, halkımızın işine, aşına, ekmeğine kast edenler, ellerini ovuşturarak bekliyor. Onlar ellerini ovuşturarak bekliyor ama 31 Mart’ta benim milletim onlara gereken dersi verecek” diye konuştu.

BAŞKAN DEĞİL KABADAYI

Hatay’ın belediye başkanı bir köyün yol meselesiyle ilgili ‘oy verirseniz hizmet alırsınız’ diyor. Şu kafaya bak, mantığa bak. Senin görevin nedir? Senin görevin hizmet etmek. Ne demek yani ‘sen bana oy verirsen sana hizmet var’. Bizim böyle hizmet anlayışımız yok. Bu adam belediye başkanı değil, sokak kabadayısı sokak!

CHP’nin ve diğerlerinin, ülkemiz, milletimiz, bölgemiz, insanlık için şöyle dişe dokunur projelerini, bir tekliflerini duydunuz mu? Kendi içlerinde yaptıkları koltuk kavgasının onda birini, ülkemizin ve milletimizin düşmanlarına karşı verdiklerini gördünüz mü? Seçimler öncesinde liste mücadelesinde kullandıkları vaktin yüzde birini milletimizin gönlünü kazanmak için sarf ettiklerine şahit oldunuz mu? Bize yönelttikleri saldırıların binde birini, ülkemizi hedef alan terör örgütlerine yaptıklarını gördünüz mü? Tam tersine terör örgütleriyle kol kola, omuz omuza dirsek dirseğe saldırıyorlar. Bir yanına FETÖ’yü diğer yanına PKK’yı alan, üstelik de bunu göğsünü gererek anlatan bir CHP yönetimiyle karşı karşıyayız.

Bölücü örgütün güdümündeki parti, pek çok yerde aday çıkarmadı. CHP’nin ve zillet ittifakındaki diğer partilerin adaylarını destekliyorlar. PKK tarafından belirlenen isimler, CHP listelerinde belediye meclis üyeliği için seçime giriyor. Aynı şekilde pek çok yerde kazanılması halinde belediye yönetiminin nasıl paylaşılacağının pazarlıklarını yapıyorlar.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’yi ve CHP’yi böyle bir duruma düşürenlerin 31 Mart’ta milletten, en başta da ülkesine ve milletine bağlı CHP tabanından hak ettiği dersi alacağının altını çizen Erdoğan, “Siyasette de yerli ve milli duruşa ihtiyacımız var. Sırtını terör örgütlerine dayayanlarla siyaset olmaz. Biz bunlara karşı rabiamıza sıkı sıkıya sahip çıkacağız.” dedi.

81 İLE TANZİM SATIŞ GELİYOR

Kılıçdaroğlu’nun tanzim satışlardan çok rahatsızlık duyduğunu, “kuyrukların olduğunu” söylediğine işaret eden Erdoğan, şunları söyledi: “Fırsatçılara fırsat vermedik, fiyatları bir anda yarıya indirdik. Eğer 31 Mart’a kadar bu iş düzene girdi girdi, girmediği takdirde 81 vilayete bunu yaygınlaştıracağız. Adımlarımızı attık, atıyoruz.

Bay Kemal diyor ki ‘Çiftçi bitti, tükendi. Çiftçinin arsalarını elinden aldılar.’ Bay Kemal bak ben sana resmi rakamla konuşuyorum, sen yalanla, iftirayla konuşuyorsun. Onun için de yargı seni 2,5 milyona mahkûm etti. Bana ve aileme attığın iftira sebebiyle. İnşallah ondan parayı tahsil ettiğim zaman, onları da Mehmetçik Vakfına vereceğim. Çünkü Bay Kemal’in Mehmetçikle falan alakası yok. Bay Kemal benim Mehmet’imi, benim ordumu gidiyor batıya şikâyet ediyor. Oradaki teröristlere, terör sevicilerine şikâyet ediyor. Onlarla beraber resimler çektiriyor. PYD/YPG ile resimler çektiriyor. Şimdi 31 Mart’ta buna bu dersi vermemiz lazım.”