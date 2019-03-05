Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen katılım programına AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar ile AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Hüseyin Cevahiroğlu da katıldı. Ramiz Kara, CHP’nin HDP ile ittifak kurmasından rahatsız olduğu için istifa ettiğini söyleyen Kara, AK Parti’ye hizmet etmek için AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar’ın yanında olacaklarını söyledi. Kara’nın AK Parti rozetini Hüseyin Cevahiroğlu taktı.

İYİ Parti Ağrı Gençlik Kolları Başkan ve bazı üyeleri de İYİ Parti’den topluca istifa ettiklerini açıkladılar. Toplu istifa nedeninin İYİ Parti Genel Merkezinin sürdürdüğü yanlış politikalar olduğunu belirten İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanı Emrah Aslan, “Gün memleketimize sahip çıkma günüdür. En önemlisi ise vatanımıza, milletimize sahip çıkma günüdür. Bizler Ağrı sevdalısı gençler olarak 31 Mart’ta projeleriyle heyecan uyandıran donanımlı, birikimli, iş bilen ve saygın bir kişiliğe sahip olan AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Sayın Savcı Sayan’ı destekleyeceğimizi bildiririz” diye konuştu