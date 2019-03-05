Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Muğla İl Eş Başkanı Yılmaz Yüksel, kentte Büyükşehir, Bodrum, Dalaman, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Menteşe, Ortaca ve Ula ilçelerindeki adaylarını geri çektiklerini söyledi. Yüksel, hangi partiyi destekleyecekleri konusunda genel merkezlerinin karanını beklediklerini söyledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde Muğla’da AK Parti’den Mehmet Nil Hıdır, CHP’den Osman Gürün, DP’den Mehmet Kocadon ve bağımsız olarak da Behçet Saatcı yarışacak. HDP ise Muğla ve ilçelerinde yarıştan çekildi. HDP Muğla İl Eş Başkanı Yılmaz Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Muğla’da Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mehmet Polat dahil, Bodrum, Dalaman, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Menteşe, Ortaca ile Ula ilçelerindeki adaylarımızı çektik. Datça, Fethiye, Seydikemer, Yatağan ve Kavaklıdere’de zaten adayımız yoktu” dedi. HDP kısa süre önce Urfa adayını da Saadet Partisi lehine seçimden çektiğini açıklamıştı. Böylelikle HDP’nin 31 Mart seçimlerinde aday göstermediği il sayısı 51’e yükseldi. HDP son seçimde Muğla’da 6,7 oranında oy almıştı.