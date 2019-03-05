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'Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nde 30 bin haneye ulaşılacak'
05.03.2019 - 10:44 | Son Güncelleme: 05.03.2019 - 10:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nin ilk aşamasında 30 bin haneye ulaşılacaktır. Birinci aşama için bütçe 52 bucuk milyon Euro olacaktır. Toplam bütçe 98 milyon Euro'ya ulaşacaktır" dedi.
Etiketler : Tarım ve Orman Bakanlığı,Bekir Pekdemirli,proje,
608555 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/608555.aspx
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