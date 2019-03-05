Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri yaklaştıkça seçim çalışmaları da hız kazanırken, MHP lideri Bahçeli partisinin ilk mitingini 10 Mart 2019 günü Saat 13.00’da Söğüt'te yapacak. 10 Mart 2019 Pazar günü Saat 13.00’da Söğüt’te miting düzenleyecek olan MHP Lideri Bahçeli'nin daha sonra da aynı gün Eskişehir'e geçeceği öğrenildi.

Öte yandan AK Parti, 'Cumhur İttifakı' kapsamında Söğüt'ten adayını çekerek MHP'yi desteleme kararı almıştı.