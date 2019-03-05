İzmir programı kapsamında geldiği Ödemiş'te halka hitap ettikten sonra  Kiraz ilçesine geçen Bakan Soylu, Kaymakçı Mahallesi'nde kendisini bekleyen  partilileri selamladı, onlardan Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye  Başkan Adayı Nihat Zeybekci ile Ödemiş Belediye Başkan Adayı Münir Bezmez'e  destek istedi.

Kiraz ilçesinde halka hitap eden Soylu, ülkeyi ve devleti yönetenlerin  zorluk gördüklerinde müracaatını Anadolu'ya yaptığını, Anadolu'nun vicdanlı,  sadakatli, samimi olduğunu söyledi.

Yıllardır Türkiye'nin üzerine gelindiğini, Türkiye'nin zengin, güçlü,  bağımsız olmasının istenmediğini, tüm bunlara dik durduklarını, dik durmaya devam  edeceklerini dile getiren Soylu, "Bu coğrafyada parmağımızı oynatmadan kimseye  oyun kurdurmayız." dedi.

"Sadece 780 bin kilometrekarenin ülkesi değiliz"

Bakan Süleyman Soylu, şöyle konuştu:

"6-7 yıldır anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdiler.  Türkiye'nin hareket etmesini engellemek için ellerinden gelen bütün güçlerini  ortaya koymak istediler. Millet 50 gramlık oy pusulasıyla tokadı vurdu, kalktılar  tekrar oyun kurdular. Sadece 780 bin kilometrekarenin ülkesi değiliz. O muhteşem  Osmanlı'yla dünyaya 600 yılın üzerinde hüküm sürdük ama Amerika, Avrupa gibi  kimseyi soyup soğana çevirmedik. Hak, hakikat, kardeşlik getirdik. Biz vicdanı  olan bir milletiz. Biz niçin zengin olmak istiyoruz, eve çoluk çocuğumuz daha  rahat yaşasın ama sadece bu değil. Biz kuvvetli olacağız ki dünyada haksızlık  yapanlara 'dur' diyeceğiz, 'yapamazsın' diyeceğiz, önünü keseceğiz."

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını vurgulayan Soylu, artık  Türkiye'nin kendi insansız hava aracını yaptığını söyledi.

Soylu, "2017 yılında 17 bin saat, 2018 yılında  21 bin saat uçtular.  2019 planımızda 35 bin saat uçacaklar. Kimseyi kıpırdatmayacaklar. Terör örgütünü  söktük.  2019 yılı onlar için gazap yılı olacak. Sizden istirhamımız hızımızı  kesmeyin." diye konuştu.

"Son 4 ayda trafikte ölümleri yüzde 36 azalttık"

Yaya öncelikli bir trafik başlattıklarını da aktaran Soylu, şöyle  devam etti:

"Bizimkiler kırmızı ışıkta şak diye atlıyorlar. Ya ışık olmayan  yerlerde yayaya öncelik. İnşallah onu da anlatacağız. Herkesi kendimize  kıskandıracağız, herkese dünyada parmak ısırttıracağız. Son 4 ayda trafikte  ölümleri yüzde 36 azalttık. 2017'de 7 bin 427 can verdik trafikte. Allah'ınızı  severseniz tam işleri yoluna koyduk. Herkesle mücadele ediyoruz. Anneler  çocuklarını okula rahat göndersin, akşam gözleri yolda kalmasın, insanlar  işlerini rahat yapsınlar diye. Eksiğimiz yok mu var ama samimiyetimizde bir  eksiklik yoktur."

Bakan Soylu'ya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti  İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül de eşlik  etti.