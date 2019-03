Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 9 seçim kaybettiğini belirterek “Ama hâlâ bırakmıyor koltuğu. Sayın Baykal’ı da öyle aldattı. ‘Ben yoğum’ dedi, ertesi gün adaylığını açıkladı” diye konuştu.

Eyüpsultan, Sancaktepe, Esenyurt ve Kasımpaşa mitinglerinde halka seslenen Erdoğan, önceki akşam Türkiye’nin beka meselesinin olmadığını, YPG’den Türkiye’ye de saldırı olmayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu’na yüklendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Türkiye’nin beka sorunu olmadığını söylediğini aktararak “Moderatör kendisine ‘Suriye’de sıkıntılar var.’ diye soruyor. ‘Ne sıkıntısı var?’ diyor. Yani adam hâlâ YPG’yi, PYD’yi savunuyor. Oradan füzeler attılar, bizim insanlarımız şehit oldu, adam hâlâ bunları kabullenmiyor. Niye? Bu adam şu anda terör örgütleriyle beraber değil mi? Beraber.” dedi.

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: Geçenlerde İstanbul’da bu CHP’nin bir adayı var ya. Çıkmış diyor ki, ‘AK Partili belediyelerde kültür merkezi yok, kreş yok.’ İstanbul’da bir aday tanıtımı yapmak istediniz. Nerede yaptınız? Haliç Kongre Merkezi’nde yaptınız. Eğer bir tane kongre merkeziniz olsaydı, gider orada yapardınız. Niye Haliç Kongre Merkezi’ne geldiniz? Demek ki sizde yok. Ama AK Parti o Sütlüce Mezbahanesini kültür merkezine dönüştürdü. Şimdi orası pırıl pırıl. Uluslararası hizmet veriyor. Bütün bu adımlarla beraber, karşımda da Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi var. Şimdi Bay Kemal bunları bilmez. Ama Bay Kemal’in gönderdiği belediye başkan adayları hiç bilmez. Böyle aynen patronun gibi Bay Kemal gibi yalan söyleme. Çünkü o yalan sana da zarar ettirir.

1994’te göreve geldiğimizde âdeta sorunların altında ezilen İstanbul’u sadece ayağa kaldırmakla kalmadık, bölgesinin ve dünyanın en iddialı şehirlerinden biri haline getirdik. İstanbul güzelleştikçe büyüdü, daha çok hizmet ister hâle geldi. Biz de Başbakan olarak, Cumhurbaşkanı olarak, aynı şekilde büyükşehir ve ilçe belediyeleri olarak İstanbul’un taleplerine cevap verebilmek için gece gündüz çalıştık, çabaladık. Hamdolsun kendisine yapılan her işin, getirilen her hizmetin karşılığını veren bir şehir olarak İstanbul da bize sahip çıktı. Girdiğimiz her mücadelede İstanbul’u yanımızda bulduk.

BAY KEMAL MEYDANLARA ÇIKAMIYOR!

Kılıçdaroğlu’nun meydanlardan çekindiğini kaydeden Erdoğan, “Bu Bay Kemal Kâğıthane’ye Kâğıttepe diyen bir adamdır. Tanımaz İstanbul’u, bilmez. Dün de buraya gelmiş. Herhâlde burada bir salon toplantısı mı yaptı? Meydana çıkamaz ki? Meydana çıkıp da ne yapacak? Neymiş, adayı burayı çok iyi tanıyormuş. Tanısa ne yazar. Tanımak değil, iş yapmak iş” ifadelerini kullandı.

HDP’li milletvekillerinin açıklamalarını katılımcılara izleten Erdoğan, şunları söyledi: “Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu adam o partide eş başkan. Sen Kürdistan’ı çok seviyorsan Kürdistan Kuzey Irak’ta, haydi defol oraya git. Şimdi ben Sancaktepe’de tüm Kürt kardeşlerime de sesleniyorum: Gelin bu oyunu bozalım. Ben size kardeşlerim diyorum, çünkü Türk de Kürt de benim kardeşim, Laz’ı, Boşnak’ı, Roman’ı, Arnavut’u, Abaza’sı, hepsi benim kardeşim. Biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik. Bizim farkımız bu. Bay Kemal bunlarla kol kola, omuz omuza dolaşıyor. CHP, HDP, sözde İYİ Parti, Saadet, bunlar hep beraber, dörtlü çete. Bu oyunu beraber bozmamız lazım.