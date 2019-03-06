Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

''Burada Mart ayında yapılacak desteklerin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Alan bazlı desteklerde 2 milyar lira, buzağı desteklerinde 730 milyon lira, diğer hayvancılık desteklerinde 198 milyon lira, yem bitkileri desteklerinde 80 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız.

Geçtiğimiz 10 yılda 6,1 milyon hektar alanda arazi toplulaştırmasını tamamladık.

48 bine yakın genç çiftçimizi 1.5 milyar liraya yakın destekledik. Tarım arazilerinin mirasla bölünmesinin önüne geçiyoruz. 1 milyon hektarlık arazinin bölünmesini engelledik.

Her tarım alanına beton yığını dikersek bu vatana ihanet ederiz. Halen 250 ovamızı sit alanı olarak ilan etmiş durumdayız. Bu sayıyı yakında 300'e çıkarıyoruz. Buralar sadece tarım yapılan yerler olarak kalacak"

"TARIM ARAZİLERİNİN BÖLÜNMESİNİN ÖNÜNE GEÇİYORUZ"

Cumhurbaşkanı konuşmasının devamında ''Tarımdaki konumumuzu daha da güçlendirmek için pek çok çalışma yapıyoruz. Biri de arazi toplulaştırmasıdır. Geçtiğimiz 10 yılda 6,1 milyon hektar alanda arazi toplulaştırmasını tamamladık.

48 bine yakın genç çiftçimizi 1.5 milyar liraya yakın destekledik. Tarım arazilerinin mirasla bölünmesinin önüne geçiyoruz. 1 milyon hektarlık arazinin bölünmesini engelledik.

Tarım ve hayvancılık yapılan ovalarımızı koruma altına almak için sit alanı olarak ilan ediyoruz. Her tarım alanına kalkıp biz beton yığınlarını dikersek bu vatana, millete ihanet ederiz. Halen 258 ovamızı sit alanı olarak ilan etmiş durumdayız, yakında bu sayıyı 300'e çıkartıyoruz'' dedi.