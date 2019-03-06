Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) Müteahhitler Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen inşaat sektörü konulu toplantıya katıldı.

Burada konuşan Kurum, inşaat sektörünün büyük önem taşıdığını, ülke ekonomisinin yüzde 7'sini temsil ettiğini, istihdamın yüzde 15'ini sağladığını ve 300-400 sektörü doğrudan desteklediğini dile getirdi.

Yurt dışında da çok sayıda Türk müteahhidin faaliyet gösterdiğini, Türkiye'de belki de "gereğinden fazla" müteahhit olduğunu anlatan Kurum, müteahhit potansiyelini hem yurt içinde hem de yurt dışında verimli kullanmak istediklerine dikkati çekti.

Kurum, yurt dışında Türk müteahhitlerini desteklemek amacıyla büyükelçilikler bünyesinde "çevre ve şehircilik ataşelerinin" görev yapacağını açıklayarak, Türkiye'nin her güçlüğün, zorluğun üstesinden yerli, milli duruş sergileyerek geldiğini söyledi.

"Bakanlık olarak inşaat sektörünün sorunlarını yakından takip ediyoruz." diye konuşan Kurum, göreve geldikten sonra ilk 6 aylık süreçte sektörün öncelikli sorunlarını çözdüklerini belirtti.

"Kentsel dönüşüm bizim olmazsa olmazımız"

Kentsel dönüşüm konusuna büyük önem verdiklerini, bu kapsamda AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin projelerini de desteklediklerini aktaran Kurum, şöyle konuştu:

"İzmir çok özel, potansiyeli olan bir şehrimiz. Anadolu'nun Avrupa'ya açılan kapısı. Bu iş siyasete konu edilecek bir iş değil. İzmir'in geleceğini ilgilendiriyor. Bu kararları alırken, bu projelerin ne kadar öncelikli olduğunu, çevrenin korunmasının ne kadar önemli olduğunu bilmeliyiz. Artık dünyada ülkeler değil, şehirler yarışıyor. İzmir'in potansiyelini hayata geçirmek gerekiyor."

Bakan Kurum, kentsel dönüşümü sağlamak, deprem riskini ortadan kaldırmak için çalıştıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye deprem kuşağında biliyorsunuz. Nüfusun yüzde 66'sı deprem kuşağında yaşıyor. En son Kartal'da yaşadığımız elim kazada 21 canımız gitti. Kentsel dönüşüm bizim olmazsa olmazımız. Bu işin siyaseti yok, bedeli ne olursa olsun bu işi yapmak zorundayız. Dönüşümün, her kentin bu konuda kendi anayasası olacak şekilde, az katlı, şehir mimarisine uygun, şehir merkezindeki yoğunluğu artırmayacak şekilde yürütülmesi gerekiyor. Hiçbir insanımızın riskli binalarda oturmasına müsaade etmeyeceğiz."

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, İzmir'in çok güzel bir kent olduğunu, ancak yerel yönetimlerden gerekli hizmeti alamadığını söyledi.

İzmir'de modern çağda kanalizasyon, vahşi çöp depolama, çarpık yapılaşma gibi sorunların bulunduğunu belirten Zeybekci, göreve geldiğinde gerçekleştireceği projelerle kentin çehresini değiştireceklerini dile getirdi.