Yıldırım, Garip Dede Türbesi Cemevi ziyaretinde, Allah dostu Hacı  Bektaş-ı Veli'yi Alevilerin de Sünnilerin de sevdiğini aktararak, çocukluğunun  Alevi kültürünün içinde geçtiğini söyledi.

Sünni ve Alevilerin çok uzun zamandır birlikte yaşadığı Erzincan'da  doğduğunu hatırlatan Yıldırım, "Birbirimize çok yakınız, aramıza nifak tohumları  sokmaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. İstiklal  mücadelesinde beraber  mücadele ettik, bağımsızlığımızı birlikte kazandık. Ülkemizin kalkınması ve  refahı için beraber çalışacağız. Zor zamanda zorlukları paylaştık, sevinçli  zamanlarda da sevinçlerimizi paylaşıp çoğaltacağız." diye konuştu.

Yıldırım, 600 küsur yıl Osmanlı'nın birçok milleti bir arada tuttuğunu  anlatarak, şunları kaydetti:

"Ne dillerine ne dinlerine ne de kültürlerine karışmış. Böyle  olmasaydı bu kadar yıl hüküm süremezdi. İnsanı yücelt ki devlet yücelsin prensibi  ile yola çıktı Osmanlı. Biz de onun torunları olarak, Misak-ı Milli sınırları  içinde birliğimize, kardeşliğimize gözümüzün bebeği gibi bakacağız. Birbirimizin  gönlünü de kalbini de kırmayacağız. Biz de gönül belediyeciliği için şimdi  İstanbul'dayız. Dost ve hemşehrilerimizle beraberiz, bu yolda da ilerlemeye devam  edeceğiz."

Binali Yıldırım, cemevi ziyareti öncesinde MHP Küçükçekmece İlçe  Başkanlığını da ziyaret etti.