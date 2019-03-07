Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devlet Bahçeli'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar şöyle;

Ne büyük bir şuursuzluk? Bekaya inanmıyorlar, bekayı inkâr ve ihmal ediyorlar. Hâlbuki beka olduğu için bugün varlar, beka kadar meşru ve mevcutlar. Beka olmasaydı siyaset ve siyasetçiden bahsetmek mümkün müydü? Beka olmasaydı vatan ve milli varlıktan söz edilir miydi?

Asırlar evvel Şeyh Edebali Osman Gazi’ye öğüt verirken üç kişiye acımasını söylemiş: “Cahiller arasındaki âlime, zenginken fakir düşene, hatırlıyken itibarını kaybedene…” Bekayı yok sayanlara, bekayı hafife alanlara acımak, acıklı hallerini ibretle takip etmek lazımdır.

PKK beka sorunudur, PYD/YPG beka sorunudur, FETÖ beka sorunudur, emperyalizm beka sorunudur, siyasi ve ekonomik suikastlar beka sorunudur. Sorunu görmeyen sonunu da göremez. Bekayı kabullenmeyen belaya kucak açar. Geldiğimiz bu aşamada zillet beka sorununa dönüşmüştür.

CHP Genel Başkanı beka sorunu yok diyor. Nasıl bir gaflet ve dalalet, ne büyük bir felaket! PKK/YPG’nin saldırılarına inanmayan, Türkiye’nin güvenliğini hedef alan yakın tehditleri göremeyen bir şahsın Atatürk’ün koltuğunda oturuyor olması başlı başına melanet ve rezalettir.

ABD, PKK/YPG’ye silah sevkiyatını aleni şekilde devam ettiriyor. Hatta YPG’ye hava savunma sistemlerinin verildiği bile iddia ediliyor. Ama CHP Genel Başkanı rahatsız olmuyor, ses etmiyor. Çünkü işine gelmiyor, iradesi buna yetmiyor!

S-400 Hava Savunma Sistemleri hususunda ABD’nin dayatması, biteviye süren şantaj ve yaptırım tehditleri milli sabırları zorluyor. Türkiye sömürge ülke değil, ABD’nin uydusu ve uşağı asla değil. Hangi silahı, kimden ve ne zaman alacağımızı ABD’ye mi soracağız? Olacak şey mi bu?