Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesine yaptırılan 30 yataklı devlet hastanesinin açılışını yapmak üzere Kırklareli’ne gelen Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ilk olarak Kırklareli Valiliğini ziyaret etti. Burada Kırklareli Valisi Osman Bilgin, milletvekilleri ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Koca Valilik defterini imzalamasının ardından Vali Bilgin’den bilgiler aldı.

Valilik çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Koca, “Lüleburgaz'da 300 yataklı hastanemizin yüzde 80'i tamamlanmış durumda. Bu yılın Haziran ayında teslimini yapacağız. Ayrıca Vize'de 52 yataklı olan hastanemizin gerçekleşme oranı yüzde 20'lere yakın, onu da Aralık ayında teslim almak üzere ihalesi yapılmış durumda. Demirköy'de ise bir entegre hastanemiz var bu entegre hastanemizin de kabul işlemleri bugünlerde yapılıyor. 10 sağlık kuruluşumuzun da, plan ve proje çalışmaları devam etmekte. Bunun dışında bugün özelikle acil hizmetlerinde geldiğimiz düzeyi biliyorsunuz. Kırklareli’nde acil istasyon sayımız 3'ten 19'a çıktı. Bu süreçte son 16 yılda ambulans sayımızda 3'ten 41'e kadar çıkmış oldu. Biz bu dönemde bu yıl için 3 tane 4 çarpı 4 paletli ambulansımızın teslimini yaptık. Ayrıca 6 ambulans teslimini de Kırklareli'mize yapıyor olacağız. Yani 3'ten 50'ye çıkan bir ambulans sayımız olacak" diye konuştu.

“635 ambulanstan 4 bin 910 ambulansa çıktık”



AK Parti Kırklareli İl Başkanlığını da ziyaretinin ardından Pınarhisar ilçesine geçen Bakan Koca burada Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılan 30 yataklı Pınarhisar Devlet Hastanesinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan ve sağlıkta büyük mesafeler alındığını ifade eden Bakan Koca, “Son 16 yıllık hizmet diliminde de acil sağlık hizmetlerinde önemli bir mesafe aldık. 635 ambulans sayısını 4 bin 910 ambulansa çıkardık. Yeni dönemde 800 ambulansın 400 tanesi teslim aldık ve bunların dağıtımına da başladık. Helikopter ve uçak ambulansı hizmetini bütün ülkede ücretsiz sunan bu anlamda hastadan hiçbir ücret almayan yeri geldiğinde yurt dışından hasta vatandaşımızı getirme konusunda devrede olan çok önemli bir acil ambulans hizmetlerine de sahibiz. Bu çerçevede sağlık turizminde ambulansın ve hava ambulanslarının da ne kadar önemli olduğunu sizler takdir edersiniz. Bu hastanemizin şifa dağıtan bir hastane olmasını diliyorum” dedi.

Kurdele kesilmesinin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından verilen dört ambulansın da teslim töreni yapıldı. Hastanenin gezilmesinin ardından Bakan Koca, çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirerek ilçeden ayrıldı.