Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara  Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral  Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hakkari’de  şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz’ın ailesine taziye ziyaretinde  bulundu.

Akar ve komutanlar, şehidin Sincan’daki evine gelişlerinde amca Soner  Korkmaz ve şehidin diğer yakınları tarafından karşılandı.

Şehidin annesi Nilüfer Korkmaz, amcası Soner Korkmaz ve aile üyelerine  taziyelerini ileten Bakan Akar, omuz omuza vererek bu acıların üstesinden  geleceklerini belirtti.

Şehitlerin kanlarının yerde kalmaması için tüm silah arkadaşlarının  azim ve kararlılıkla çalıştığını ve bunu başardıklarını ifade eden Akar,  "Allah’ın izniyle asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız." diye  konuştu.

Şehidin yeğenleri 4 aylık Hamza Ali ve 5 yaşındaki Fatma ile yakından  ilgilenen Akar’a evden ayrılışı sırasında  dışarıda bekleyen vatandaşlar yoğun  ilgi gösterdi.