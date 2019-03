Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Şehit Fethi Sekin'i ana ocağında rahmetle yad ediyorum. Fethi Sekin gibi vatan millet sevdalıları oldukça Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. 31 Mart'ta iftiracı müptezellere ahlak, dersi insanlık dersi vermeye hazırlanan bir Elazığ var. Türkiye'nin en sancılı dönemlerinde gakkoşlar dualarıyla bizim yolumuzu aydınlattı. Bugüne kadar olduğu gibi inşallah bundan sorna da Elazığ'ın teveccühüne layık olmaya çalışacağız.

Bizim için Kadınlar Günü bir gün değildir. Dünya Kadınlar Günü Batı'nın anlayışıdır. Elazığ 24 Haziran'da Cumhur İttifakı'nı zirveye taşıdı.

Siyaset gönülleri buluşturmak için yapılır. Her kim siyaseti insanımızı birbirine kırdırma aracı haline getiriyorsa PKK'nın desteklediği HDP gibi. Onlar bu millete ihanet içerisindedir. Bu millet yalanlarıyla, iftiralarıyla siyaseti kirleten, lekeleyen çok kifayetsiz görmüştür. Siyasette yalancının mumu en fazla seçime kadar yanar. 40 yıllık siyaset hayatımız boyunca her türlü siyasetçi tipini gördük. Milletin emanetini koruyanları da ihanet edenleri de gördük. Her kim miting meydanlarını iftira kürsüsüne çeviriyorsa, o sadece kendi itibarını değil, siyasetin itibarını da yok ediyor demektir. Ben Kılıçdaroğlu'na açtığım davaları kazanıyorum. Kazandığım paraları da Mehmetçik Vakfı'na hibe edeceğim.

Bu millet kendini hafife alanları, milletin aklıyla alay edeni er ya da geç ama mutlaka sandığa gömer. Kandil'in mızıkacıları bize saldırıyor. Denizli'deki, Aydın'daki rezaleti inşallah Elazığ'da da tekrarlamazlar, sizleri terörist diye selamlamazlar. Dağdan aracılarlarla pusula geliyor, emir geliyor, direktif geliyor hemen ertesi gün Kandil'in mızıkacıları bize saldırıyorlar.

(Meral Akşener) Hanımefendinin kaçacak deliği de yok. Çünkü o milletvekili de değil. Onunla hemen hesaplaşacağız. Onun hesabı ağır olacak. Milletimiz onlara sandıkta en büyük tokadı atacak. 31 Mart günü millet onlara şaka nasıl olurmuş sandıkta gösterecek.

Bizim derdimiz millet, hedefimiz hizmet, biz gönül kazanmak için çalışıyoruz.

Dün benden sonra bu Kürdistan'dan bahseden terbiyesiz var ya o bir konuşma yaptı. Mardin'e hızlı tren gelecekmiş ne gerek var hızlı trene diyor. Biz hizmet götürüyoruz benim Kürt kardeşime hızlı tren çok mu?"