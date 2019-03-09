Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ataşehir'de gençlerle buluştu.

Ataşehir'de gençlerle buluşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla buluşmayı değerlendirdi.

Bakan Albayrak, paylaşımında "Bugün yine gençlerimizle buluştuk. Ataşehir'de, ekonomi programımızda hedeflediğimiz "Değişim"i ve değişim için gençlerimizden beklentilerimizi anlattık. Büyük ve Güçlü Türkiye idealinde her politikamızda, her stratejimizde motivasyonumuz gençlerimiz." ifadelerini kullandı.