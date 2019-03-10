Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim gezilerine bugün başlıyor. İlk olarak Bilecik’in Söğüt ilçesine gidecek olan Bahçeli, bir haftada 12 ili gezecek.

TBMM’nin tatile girmesiyle beraber MHP genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri sahaya indi. Genel başkan yardımcıları ile vekiller sahada çalışmalarını yürütürken, MHP lideri Devlet Bahçeli de seçim gezilerine bugün start veriyor.

İLK DURAK SÖĞÜT

Bahçeli, Osmanlı’nın ilk başkenti olan Bilecik’in Söğüt ilçesi ile seçim gezilerine başlayacak. Cumhur İttifakı kapsamında MHP adayının desteklendiği Söğüt’te halka hitap edecek olan Bahçeli, teşkilatla da bir araya gelecek.

17 MART’TA ORTAK MİTİNG

Söğüt’ün ardından Eskişehir’e geçecek olan MHP Genel Başkanı, seçime kadar Anadolu’yu karış karış gezecek. Bu hafta sırasıyla, Ankara, Yozgat, Kırıkkale, Kastamonu, Çankırı, Aksaray, Nevşehir, Zonguldak ve Manisa’da açık hava toplantıları gerçekleştirecek olan Bahçeli, 17 Mart’ta ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İzmir’de Cumhur İttifakı’nın ortak mitinginde halka hitap edecek.

‘SANDIĞA GİDİN’ ÇAĞRISI YAPACAK

Önümüzdeki hafta da mitinglerine devam edecek olan Bahçeli’nin Antalya, Bursa, Osmaniye’ye gitmesi planlanıyor. Mitinglerdeki konuşmalarında yine ‘beka’ meselesine vurgulayacak olan MHP lideri Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın önemini anlatarak, 31 Mart seçimlerinde sandığa gidilmesi çağrısı yapacak.