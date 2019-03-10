Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplantıda konuşan Yıldırım, Beylikdüzü’nün, İstanbul’un son yıllarda gelişen bir ilçesi olduğunu ifade ederek, “Beylikdüzü, şöyle yeşil böyle yeşil, göklere uçuruyorlar. Ben gelirken yeşillik görmedim. Siz gördünüz mü? Binalardan başka bir şey gözükmüyor. Yakuplu’da yeşil alan hasreti var mı? Kim çözer? AK Parti çözer” diye konuştu. Yıldırım, Beylikdüzü’nün de diğer ilçeler gibi ulaşım sorunu olduğunu dile getirerek, “Beylikdüzü’ne metro gelecek. Hayırlı uğurlu olsun. Ambarlı Limanı’ndan, Esenyurt’a kadar yeşil vadi koridorunu yapıyoruz. Her şey gelecek kuşaklar için, bunun için çalışıyor, gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Binali Yıldırım’ın Marmaray kazılarında çıkan eserlerin sergileneceği Yenikapı Müzesi projesinin detayları da paylaşıldı. Marmaray-metro kesişim hattında 1600 yıllık Theodosius Limanı’na ait kalıntılar, Grek, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 45 bin parça tarihi eser ile dünyanın en geniş antik tekne koleksiyonunu barındıracak projede 32 bin metrekarelik sergi alanları, çocuk müzesi, araştırma merkezi ve açık kamusal alanlar düzenlenecek. Tarihi kazı alanı içerisinde kurulacak müze 37 antik gemi, 5 binden fazla tarihi esere ev sahipliği yapacak.