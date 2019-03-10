Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker

ANKARA

Sahaya inen milletvekilleri vatandaşlara genel siyaset, ekonomi ve dış politika üzerinde AK Parti’nin duruşunu ve çalışmaları hakkında bilgiler verirken, bakanlar da kendi görev alanlarına giren konularda yapılanları ve yeni dönemde yapılacak çalışmaları vatandaşlarla paylaşıyor. Bakanlar, yüz yüze bilgi paylaşımının yanı sıra sosyal medya hesaplarından gittikleri şehirlerle ilgili yapılan çalışmaları da anlatıyor.

Neredeyse her gün bir şehri ziyaret eden bakanlar, kimi zaman günde 2 şehre gidiyor. Bakanlar gittikleri şehirde bölgeye yapılan yatırımları anlatırken; bazen açılışlara katılıyor, bazen şehit yakınlarını ziyaret ediyor, bazen de gençlerle bir araya gelerek onların sorularını cevaplıyorlar. Manifestonun açıklanmasının ardından sahaya inmeye başlayan bakanların performanslarına bakıldığında başı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir’li çekiyor. Şubat başından bu yana yaklaşık 30 şehre giden Bakan Pakdemirli’yi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez takip ediyor. Bakan Dönmez, 20’den fazla şehirde vatandaşla buluşurken; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ise yaklaşık 21 şehri ziyaret etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ise yaklaşık 17 şehirde vatandaşlarla bir araya geldi.