Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bu millet geçmişte kardeş kavgasından çok şey kaybetti. Bu topraklara fitne tohumları ekilmeye çalışıldı. Milletimiz 15 Temmuz gecesinde gereken dersi verdi. Demokrasisine sahip çıktı, iradesine sahip çıktı. Son 17 yılda milletimiz birlik ve beraberliğine sahip çıkarak her türlü provokasyonu önledi. Kurgulanan hiç bir tezgah bu ülkede tutmadı. Buradaki birlik ve beraberlik 31 Mart'ta ne olacağını gösteriyor. Kutuplaşma siyasetine izin vermedik. Cunta zihniyetine teslim olmadık.

Pensilvanya'daki şarlatanın kuklalarına rağmen mahkemelerimiz döktükleri her damla kanın hesabını alçaklardan tek tek soruyor. Artık Türkiye'de kimsenin işlediği suç yanına kar kalmıyor. Bu ülkede adaleti muhakkak tecelli ettireceğiz. Suriye'den Irak'a kadar ülkemize oynanan her oyunu sahada bozacağız.

Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki enerji pastasından uzak tutmak isteyenler 31 Mart'ı bekliyor. Güney sınırımızda terör devleti kurmak isteyenler 31 Mart'ı bekliyor. Suriye'nin kuzeyinde ülkemiz karşıtı bir terör koridorunun oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz. 31 Mart'tan alnımızın akı ile çıkmamız şart. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Hatay'ın tüm ilçelerindeki tarih yazmamız gerekiyor. Bunların 31 Mart'ı sıradan hale getirimesine karşı çok uyanık olacağız.

'BULUNDUĞNUZ YERDE SİZİ GÖMERİZ'

- Afrin'de hezimete uğrattıklarımız gibi Münbiç'ten başlayarak güney sınırımız boyunca da bunlara hadlerini bildireceğiz.

- Cudi'de Gabar'da Tendürek'te. Böyle bir yanlışa başladığınız anda bulunduğunuz yerde sizi gömeriz.

- Türkiye'de Kürdistan diye bir yer yok. Kuzey Irak'ta var. Çok istiyorlarsa oraya gitsinler.

- Boş teneke çok sees çıkarır. Muhalefetin durumu da böyle. Ülkeyi güçlendirecek tek projeleri yok.