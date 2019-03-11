Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim mesaisini Adana, Mersin ve İskenderun’da gerçekleştirdiği mitinglerle sürdürdü. İlk durağı olan Adana’da konuşan Erdoğan, önceki gün Taksim’de ezanın ıslıklanmasına çok sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Taksim’de CHP ve HDP’nin öncülüğünde güya kadınlar günü için bir araya gelen bir grup, ezana ıslıklarla, sloganlarla terbiyesizlik ettiler” dedi. Erdoğan, söz konusu buluşmaya ilişkin bazı görüntüleri sinevizyondan vatandaşlara gösterdi. Kendilerinin “gönül belediyeciliği” dediklerini ve gönül kazanmak için çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: Biz ‘belediye işi gönül işi’ diyerek milletimize herkesi kucaklayan bir belediye yönetimi taahhüt ediyoruz. Onlar ise bayrağımıza ve ezanımıza saygısızlık yaparak doğrudan istiklalimize ve istikbalimize saldırıyor.

MARŞLA ALAKALARI YOK

Bunların tek ittifakı, ezan bayrak düşmanlığıdır. Emin olun bunlar, hiç İstiklal Marşı’mızı okumamışlar. Bunların İstiklal Marşı’mızla alakası yok. Ezana hürmet etmeyen bayrağa hürmet etmeyen, ezana saygısı olmayanın bu millete de saygısı olmaz, ezana sahip çıkmayan bu ülkeye de sahip çıkmaz. Ezana sahip çıkmayanlar Allah korusun yarın bir gün düşman kapımıza dayandığında tıpkı 15 Temmuz’da darbecileri alkışladıkları gibi onları da alkışlarlar. Ezana sahip çıkmayanlar, bu ülkenin ve milletin hiçbir çıkarına da sahip çıkmazlar. Çünkü bunlar kalpleriyle de zihinleriyle de bu vatana bağlı değiller, yine bunlar anlaşılan o ki merhum Arif Nihat Asya’nın ‘Bayrak’ şiirini de hiç okumamışlar.

İnşallah Rabb’im nasip ederse bu bayrağın altında öleceğiz. Milletimizle birlikte, ister PKK olsun ister FETÖ isterse şu veya bu güç hiç fark etmez, özgürlüğümüzün sembolü bayrağımıza göz dikenlere karşı kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeyi sürdüreceğiz.

MESELE ONUR MESELESİ

Bu ülkede millet düşmanı, bayrak düşmanı, ezan düşmanı, vatan düşmanı, devlet düşmanı kim varsa hepsinin karşısında olmak namus borcumuzdur. Bu mesele siyaset meselesi değildir, bizatihi onur meselesidir. Eğer biz 3-5 oy için onlara göz yumarsak ecdadımızın da evlatlarımızın da yüzüne bakamayız. Onun için bu ezan ve bayrak düşmanları ile sonuna kadar mücadele edeceğiz. İnşallah 31 Mart’ta milletimiz bunlara hak ettikleri dersi sandıkta verecektir.

KILIÇDAROĞLU SENDE YÜREK YOK

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: Cumhur İttifakı günübirlik çıkar ittifakı değildir. Bu ittifak 15 Temmuz günü darbecilerin karşısında verdiğimiz mücadele sonucunda sokaklarda kurulmuştur. O gece ben Atatürk Havalimanı’na indiğim zaman, 23.15’te Bay Kemal geldi, FETÖ’cülerin tankları arasından çıkıp gitti dediler. Tankların karşısında ilk önce ben dururum diyordu. Sen korkaksın korkak. Sende yürek yok. Sen FETÖ’cülere sığınıp tankların arasından kaçar gidersin. Kaçacak deliği yok, hepsi kayıtlarda var. Biz bu ittifakı milletimizin can evinden vurmaya çalışanlara karşı mücadeleyi daha sıkı şekilde sürdürmek için kurduk. Bu ittifak ülkemizi 2023 hedeflerine ulaşana kadar devam edecek. Adana bu ittifaka inanırsa bütün Türkiye inanır. Konuşması sırasında bozkurt işareti yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adanalı çiftçilere dört milyar liralık tarım desteği verildiğini söyledi.