Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat’ta Pakistan Başbakanı İmran Han ve 8 Mart’ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı ile telefonda görüştü
11.03.2019 - 16:44 | Son Güncelleme: 11.03.2019 - 16:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefonda görüştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı ERdoğan,hindistan,Türkiye,Pakistan,
609774 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/609774.aspx
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