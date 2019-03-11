Bağcılar Belediyesi Halk Sarayında iş adamları, STK temsilcileri ve  kanaat önderleriyle bir araya gelen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bağcılar'ın nüfusunun 750 bine  yaklaştığını, ilçenin potansiyelinin büyükşehir kadar olduğunu anlattı.

İstanbul için teknoloji üssü, biyoteknoloji vadisi, teknoloji  geliştirme gibi katma değeri yüksek çok önemli projelerinin olduğunu, kent  nüfusunun yüzde 45'inin gençlerden oluştuğunu kaydeden Yıldırım, "Biz  sorunlarımızı torunlarımıza bırakmak istemiyoruz. 16 yıldır da hep bunu yaptık,  dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürerek bugünlere geldik. Yolları  böldük, hayatları, gönülleri birleştirdik. Doğuyla batıyı, kuzeyle güneyi  birbiriyle buluşturduk ama bir şeyi yapmadık. Yolları böleriz, Türkiye'yi  böldürtmeyiz" diye konuştu.

Binali Yıldırım, şöyle devam etti: "Hangi gruptan, hangi mezhepten, hangi meşrepten, kim olursak  olalım İstanbul bizim evimiz, İstanbul bizim geleceğimiz. Etnik kimliğimiz bizim  gururumuzdur. Kürt, Türk, Laz, Çerkes, Arap, Romansak bu kimliklerimizle gurur  duyacağız. Burada hiçbir tereddüt göstermeyin ama bir şeyle daha gurur duyacağız,  farklıklarımız bizim zenginliğimiz ancak bizi biz yapan, bizi birlikte yapan ay  yıldızlı bayrağımızdır, 780 bin kilometrekare vatan toprağımızdır, bölünmez  parçalanamaz milletimiz ve devletimizdir."

Yıldırım, "Şimdi diyorlar ki 'İstanbul'un trafiği ne olacak?'  Türkiye'nin her tarafında trafik sorununu çözmüş, ulaştırma meselesini halletmiş,  tünellerle dağları geçmiş, hava yolunu halkın yolu yapmış, internet yollarını  yurdun her köşesine yaymış bu kardeşiniz İstanbul trafiğini mi çözemeyecek?  Herkes bol keseden atıyor. Sorarlar kardeşim sorarlar, Ne yaptın? İnsan ölür  kalır eseri." ifadelerini kullandı.

"AKAN TRAFİK OLACAK"

İstanbul'da metroya çok büyük yatırım yapacaklarını dile getiren  Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Metroları yaygınlaştırmazsak, toplu taşımayı yerin altına taşımazsak  yollar yetmiyor. Her gün araçların sayısı artıyor.  Otoparkların sayısını artırıp  yolu işgalden kurtaracağız. Yoldaki trafiği azaltacağız. Metroları  yaygınlaştıracağız. 2024'te metro ağı 518 kilometreye çıktığında 10 dakika  yürüyüşle mutlaka bir metro durağına gideceksiniz. Metronun payı yüzde 18'den  yüzde 48'e çıkacak. Kara yolunun payı da yüzde 30 azalacak ve akan bir trafik  olacak, bizim istediğimiz bu. Bağcılar'a 310 bin metrekare yeşil alan  kazandıracağız. Şehir kütüphaneleri, millet kıraathaneleri, tiyatrolar, tema park  gibi bir çok işi daha burada gerçekleştireceğiz."