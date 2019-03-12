Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Trabzon'un Arsin ilçe merkezinde parti otobüsünün üzerinden vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, bugün, milli mücadele sonrasında şehitlerin kanlarıyla yazdığı İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Bu ülkenin şehitlerin emaneti olduğunu vurgulayan Gül, "Bu ülkeyi biz sokakta bulmadık, bu ülke kıyamete kadar ay yıldızlı bayrağı ile bağımsız kalmaya devam edecek. Bu ülkeye, İstiklal şairimizin dediği gibi, 'Allah bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' duasıyla dua ediyoruz." diye konuştu.

Bu emaneti en güzel şekilde koruyacaklarını ifade eden Gül, şöyle devam etti:

"Bu ülke için darbeler yaparak, muhtıralar vererek vesayetçiler milletin iradesini kesmeye çalıştı. Sandıktan çıkanların önünü kesmeye çalıştılar. Bu millet Menderes'i seçti, idam sehpasına götürdüler ama millet davasından vazgeçmedi, her zaman kendi adamlarıyla buluştu. 3 Kasım'dan beri bu aziz millet, milletiyle yol yürümüş milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında dimdik durdu."

Türkiye'nin ne zaman iki yakası bir araya gelse birilerinin içeride ve dışarıda rahatsız olduğunun altını çizen Gül, "Kim rahatsız olursa olsun bu ülke daha fazla ileriye gidecek, bu ülkenin önünü kimse kesemeyecek, hiç kimse tuzak kuramayacak." şeklinde konuştu.

Gül, milletin, AK Parti sayesinde devletle buluştuğunu belirterek, sağlıkta, ulaşımda, eğitimde, adalette gelinen duruma ilişkin bilgi aktardı.

Geçmişte sağlıkta ve işçinin, emeklinin maaşlarının ödenmesi konusunda yaşanan sorunlardan örnekler veren Gül, AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan ile "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışı geldiğini söyledi.

Gül, AK Parti'den önce birilerinin vatandaşın sorunlarını halının altına süpürdüğünü dile getirerek, "Sizlerin desteğiyle Recep Tayyip Erdoğan o halıyı kaldırdı, süpüre süpüre gidiyoruz, çöze çöze gidiyoruz. İnşallah bütün sorunları da biz çözeceğiz çünkü yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar, yaparsa bu milletin destekleriyle biz yapacağız." dedi.

"Eski Türkiye'ye dönmeyelim diye siyaset yapıyoruz"

Bakan Gül, 31 Mart seçimlerine giderken "önce ülkem" diyerek AK Parti ve MHP'nin ittifak için bir araya geldiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İttifakın ana amacı birilerinin belediye başkanı olması, birilerinin şu makama, şu mevkiye gelmesi değil. Bizim derdimiz, particiliğimiz, siyasetimiz memleket siyasetidir, ay yıldızlı bayrağımızın siyasetidir, her zaman bağımsızlık mücadelesidir. Ali Veli'nin, Ayşe Fatma'nın, partimizin bir yerlere gelmesi değil, milletimizin daha iyi yerlere gelmesi için siyaset yapıyoruz. İşsiz gencimiz kalmasın diye siyaset yapıyoruz, esnafımız akşam evine giderken daha fazla çoluğuna çocuğuna ekmek götürsün diye siyaset yapıyoruz. O ekmeği büyütelim diye siyaset yapıyoruz. Bu ülkede hastanede parası olmadığı için rehin kalanlar vardı, buna son verdik, eski Türkiye'ye dönmeyelim diye siyaset yapıyoruz."

"Hangi partiye oy vermiş olursa olsun bütün vatandaşlarımızın iradesi başımız gözümüz üstünedir." ifadelerini kullanan Gül, şu değerledirmede bulundu:

"Bizler düşman değiliz, bizler siyasi rakipleriz. Bizler diyoruz ki Arsin'i, Trabzon'u biz daha iyi geliştiririz, daha iyi büyütürüz, daha fazla istihdam sağlarız. Peki karşımızda siyaset yaparlar ne diyor? 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin, AK Parti gitsin' diye siyaset yapıyor. Kardeşim, senin projen ne? Sen Türkiye'ye ne vadediyorsun? Hiçbir şekilde bir vaatleri yok, benzemezler ittifakı bir araya gelip ülkeyi maceraya sokmak istiyorlar ama Arsin macerayı değil, istikrarı seçmeye devam edecek, Cumhur İttifakı'na en güçlü desteği verecek inşallah. Bugün Türkiye'de ekmeği büyütme siyasetini yüz akıyla yapmaya çalışıyoruz. 'Halının altını süpüre süpüre gidiyoruz' dedik ama tertemiz yapacağız. Elbette herşeyi yaptık diyemiyoruz, eksiklerimiz, daha fazla yapacağımız işler var. Özgürlükleri daha fazla genişleteceğiz, haklarımızı daha fazla koruyacağız, ekmeğimizi daha fazla büyüteceğiz, Türkiye’yi daha fazla kalkındıracağız."

Gül, Türkiye'nin yükselişe geçtiği zaman "istikrar bozulsun" diye terörün azdırılmaya çalışıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de çukurlar kazarak bu ülkenin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini bozmak isteyenler oldu ama Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetimiz o teröristleri kazdıkları çukura gömmeyi bildi, yine yaparlarsa gömmeyi de bilecektir. Hiç kimse terörle Türkiye'ye diz çöktüremeyecek. 82 milyon biriz, beraberiz ve kardeşiz, hiç kimse huzurumuzu bozamayacak. İşte huzurun, istikrarın teminatı, ekonominin daha güçlü olmasının teminatı olarak Cumhur İttifakı'na en güçlü desteği sizlerden bekliyoruz. Cumhur İttifakı bir ilke, Cumhur İttifakı bir ülkü, Cumhur İttifakı bir ülke ittifakıdır. Bu ittifaka bütün partili hemşehrilerimizi bekliyoruz."

AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu ve Arsin Belediye Başkan adayı Sait Gürsoy için vatandaşlardan destek isteyen Gül, Arsin Belediye Başkanı Erdem Şen'e de şimdiye kadar verdiği hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.

Gül, ilçede yapılacak yatırımlara ilişkin bilgi vererek, Arsin için Trabzon için gece gündüz çalışacakları sözünü yineledi.

Bakan Gül, "Gelin parti marti meselelerini bir tarafa bırakalım, Arsin'i daha fazla büyütmek için laf üstüne laf koyan değil, taş üstüne taş koyan Cumhur İttifakı'na oy verelim. Öyle bir destek verelim ki Türkiye için tuzak kurmak isteyenlerin hevesleri kursağında kalsın, Türkiye'de huzuru, birliği, kardeşliği bozmak isteyenlerin hevesi kursağında kalsın." dedi.

Bakan Gül'e, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ve diğer ilgililer eşlik etti.