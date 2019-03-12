Yıldırım, Sinan Erdem Spor Salonunda düzenlenen "Büyük Sivaslılar  Buluşması Programı"nda, İstanbul'u marka şehir yapmak için ilçelerdeki Cumhur  İttifakı belediye başkan adayları ile yılmadan çalıştıklarını söyledi.

Gönül belediyeciliğini tekrar hayata geçirmek için çaba  gösterdiklerini aktaran Yıldırım, "İstanbul'da 750 bin Sivaslı yaşıyor. Bugün  bereketli bir gün. Buna rağmen hemşehrilerimiz burada. Yiğidolar bizimle beraber.  31 Mart'ta İstanbul'da destan yazacak mıyız? Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı  hizmet anlayışını sürdürmekte destek olacak mısınız? 18 gün daha var.  Uyumayacağız, yorulmayacağız, gece gündüz demeden, kapı kapı dolaşarak tüm  hemşehrilerimizin desteği için mücadele vereceğiz." diye konuştu.

Yıldırım, Sivas'ın Cumhuriyet'in kurulduğu yer olduğunu hatırlatarak,  sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstiklal mücadelesinin başladığı yerdir Sivas. Bunu sizler çok iyi  biliyorsunuz. Şimdi İstanbul'umuzu, Cumhuriyetimizin 100. yılına,  Cumhurbaşkanımızla birlikte taşımak da inşallah bize nasip olacak. İstanbul'u  100. yılına taşımaya var mısınız Yiğidolar? Milli gelirini 300 milyara çıkarmış,  trafik ve ulaştırmasını rahatlatmış, raylı toplu taşımasını 518 kilometreye  çıkarmış bir İstanbul için yola çıktık. İstanbul'da vatandaşlarımız 15 dakikalık  bir yürüyüş mesafesinde toplu ulaşıma erişmiş olacak. Trafik yoğunluğu yüzde  60'tan yüzde 20'ye inecek. Kuzey Ormanlarını mavi ile buluşturacağız. Yeşil  koridorları İstanbul'a kazandıracağız. İstanbul'u dünyanın çekim merkezi haline getireceğiz. Yaşam kalitesi artmış, insanların hayatını kolaylaştıran bir  İstanbul'u gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız.Cumhurbaşkanımızın  liderliğinde Türkiye'yi cumhuriyetimizin 100. yılında parmakla gösterilen ülkeler  arasına hep birlikte sokacağız."

Binali Yıldırım, gençler için çok önemli projeleri olduğu dile  getirerek, "16 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sivas'a çok değerli eserler  kazandırdık. Sivas'a bugüne kadar 770 kilometre bölünmüş yol yaptık. Yolları  böldük hayatları birleştirdik. Yolları böldük gönülleri birleştirdik. Yolları  böldük Türkiye'yi birleştirdik. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz, bunu  herkes böyle bilsin. Sivas Nuri Demirağ Havalimanı geçen yıl 600 bin Sivaslı'ya  hizmet verdi. Türkiye, nereden nereye geldi, Sivas, nereden nereye geldi. Hava  yolunu halkın yolu yaptık. Bu senenin sonunda Sivas'ta hızlı trenin çalışmaya  başladığını göreceksiniz. Hızlı tren ile Sivas'ı buluşturacağız." ifadelerini  kullandı.

 

 