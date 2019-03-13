Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün seçim çalışmalarına İstanbul’un dört ilçesinde devam etti.

Küçükçekmece’de vatandaşa seslenen Erdoğan, 2018’de 2,6 oranında büyüme gerçekleştiğini belirterek “Devamlı bu istikrarı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Büyüme, bize yakışır. Hem bu yılın hem de bundan sonraki yılların büyüme rakamlarının öngörülenlerin çok üzerinde çıkacağına inanıyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye’ye ne siyasette ne ekonomide ne de savunmada diz çöktüremeyecekler” ifadelerini kullandı.

Avcılar’daki mitinginde ise vatandaşın CHP’li belediyelerin elinde çok zaman kaybettiğini, bu zamanı telafi etmek için İbrahim Ulusoy’u aday gösterdiklerini kaydetti. Erdoğan “Ankara’da Cumhurbaşkanınız olarak ben var mıyım? Şimdi beş yıllığına büyükşehir belediye başkanını se- çeceğiz, Avcılar’ı seçeceğiz. El ele vereceğiz, Avcılar’ı bu sıkıntıdan kur- taracağız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avcılar-Arnavutköy arasında bir yeşil koridor oluşturacaklarını belirterek, buranın hem yeşilin denizle buluştuğu yaya ve bisiklet yolu hem de tabii afetlerde toplanma alanı olarak kullanılacağını anlattı.

BEYLİKDÜZÜ’NDE ZAFER BEKLİYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beylikdüzü mitinginde ise 31 Mart’ta yeni bir zafer beklediğini belirterek “(İstanbul’un Büyükşehir Belediye Başkan adayı, buranın eski ilçe belediye başkanıymış. Bundan dolayı biraz zor.) Ne demek? Bize işin ehli lazım. Dikkat edin İstanbul’a belediye başkanı seçiyoruz. Sıradan bir yer değil” ifadelerini kullandı. Beylikdüzü’nün 31 Mart’ta yeni bir sayfa açmaya, yeni bir başlangıç yapmaya hazırlandığını dile getiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: 31 Mart’ta Beylikdüzü’nde 5 yıllık fetret dönemine artık bir son vereceğinize inanıyorum. İstanbul’un diğer ilçeleri birbiriyle yarışırken, Beylikdüzü ne yazık ki irtifa kaybetti. 31 Mart bu açıdan ilçemiz için, sizin için önemli bir imkân.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart mahallî seçimleri için Türkiye genelinde yeni bir oyun oynandığını, dile getirerek, şöyle devam etti:

“TAVŞAN ORTAĞI”

24 Haziran öncesinde milletvekili borsalarıyla kurulan yıkım ittifakını bu seçimde biraz daha genişlettiler. Bay Kemal’in vitrindeki ortağı, tavşan ortağı sözde İYİ Parti, asıl göz bebeği Kandil’in güdümündeki parti. İttifakın kimi hedef alacağına, kime saldıracağına, hangi ilde kime oy vereceğine, meclis üyesi adaylarına onlar karar veriyor. CHP adaylarının olduğu listelerde HDP’liler yok mu var. Gizli saklı sızdırdılar. İYİ Parti’nin olduğu yerde yok mu var. Tam bir aydır eş başkanlar Türkiye’nin toprak bütünlüğünü alenen yok sayıyor. Ne tavşan ortak, ne CHP gıkını çıkaramıyor. Böyle karışık bir yapıdan ne bu ülkeye, ne bu millete hayır gelir.

Erdoğan Büyükçekmece mitinginde ise Albatros’un birilerine peşkeş çekildiğini belirterek şöyle konuştu: “Birisi buralarda tutturmuş bir Albatros. Nedir bu? Birilerine peşkeş çekiliyor. Bunlara hâlâ oy verecek misiniz? Biz muhalefet gibi siyaseti bir vaat yarışı olarak görmedik. Eminim sizler CHP’li belediyelerin itiraflarını takip ediyorsunuz. CHP her gün yeni bir siyasi skandala imza atıyor. Bir CHP belediye başkanı ‘seçim dönemlerinde attık tuttuk ama yapamadık’ diye itirafta bulunuyor. Hatay Belediye Başkanı hanım kardeşlerimize ‘oy yoksa yol da yok’ diye tehdit ediyor. Bir başkası Balıkesir’de bölücü ağzı ile konuşuyor. Bir başkası komiklik olsun diye Kur’ân-ı kerim ile, Cuma salası ile alay ediyor.”

Erdoğan, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonunda düzenlenen “Büyük Sivaslılar Buluşması Programı”nda yaptığı konuşmada da şunları kaydetti:

“Kameralar önünde, inancıyla, değerleriyle, Mukaddes Kitabıyla dalga geçilenler, 31 Mart’ta sandığın gelmesini bekliyor. İstanbul’un ortasında kadın hakları bahanesiyle canı kadar mukaddes bildiği ezanı ıslıklananlar, sabırsızlıkla 31 Mart’ın gelmesini bekliyor. Bizim milletimizin kutsallarıyla dalga geçen, milletimizin değerlerine hürmetsizlik eden bu edepsizlere inşallah derslerini sandıkta vereceğiz. Bunlar bayraklarımızı yakıyor, biz Cumhur İttifakı olarak tankların önünde bayraklarımızla duruyoruz. Farkımız bu. İşte 31 Mart bunun için bir beka meselesidir.”