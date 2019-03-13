Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından 'Beyoğlu esnafı ve iş insanları ile ekonomi politikalarımızdan yerel seçimlere kadar çok geniş bir yelpazede konulara ilişkin verimli bir sohbet gerçekleştirdik.' açıklamasında bulundu.